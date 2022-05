El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, dijo esta mañana que considerará fungir como ejecutivo municipal independiente de cara a las próximas elecciones generales del 2024.

Así lo hizo saber el novoprogresista en entrevista radial, al señalar que la manera en que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha buscado la estadidad y los recientes arrestos de alcaldes por corrupción le han provocado molestia. Descartó, sin embargo, unirse al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), donde milita su hijo, el representante José Bernardo Márquez.

“No he considerado otro partido dentro de esta situación. Lo que he ponderado- y estas cosas tú las ponderas cuando la marea está alta en términos de la molestia, pero yo no tomo decisiones con la marea alta, yo tomo decisiones con la marea bajita- pero, sí, he ponderado trabajar de forma independiente y que el pueblo decida. Punto”, adelantó.

Entre los supuestos esfuerzos del PNP para lograr la estadidad, se creó la Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico. Este asunto ha sido eje de controversia, tras que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia, desestimó un recurso presentado por el Departamento de Justica para destituir a la delegada congresional Elizabeth Torres, pues la agencia la acusó de no cumplir con los deberes que fue elegida para el cargo.

Además, el jueves pasado las autoridades federales arrestaron a los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, respectivamente. Estos fueron imputados de participar en esquemas de soborno y extorsión, como secuela de los arrestos de los alcaldes de Cataño, Félix “El Cano” Delegado, y de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por cargos similares.

La reflexión de Márquez es un sentimiento que también se ha compartido en el Partido Popular Democrático (PPD), ya que el representante Luis Raúl Torres abandonó su afiliación política por diferencias en las prioridades de los líderes de la Pava.