El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo, escuchó las preocupaciones expresadas por residentes del municipio y sostuvo que tiene varias iniciativas y proyectos que atienden esas situaciones señaladas.

Relacionado con la escasez de vivienda asequible, reconoció “el alto costo, no tan solo de los precios de las casas, sino también de poder adquirir un terreno en Vieques”, y mencionó tres proyectos que persiguen aliviar esa situación.

Sostuvo que, junto al Departamento de Vivienda, están identificando las casas que constituyen “estorbos públicos”, de los que “hay más de 200″ en Vieques, “para poder entonces dar una opción a todos esos viequenses y residentes”.

PUBLICIDAD

También están trabajando “con una subasta que tiró el Departamento de la Vivienda”, para 50 nuevas residencias para personas de escasos recursos. Indicó que las compañías que sometieron propuestas “se fueron muy por encima de un costo real, y se va a volver a tirar esta subasta”.

Asimismo, en parte de las 3,000 cuerdas que la Marina cedió al municipio, y que se les dio uso agrícola, separarán 350 cuerdas para uso “residencial, turístico e industrial”, tal como se había concebido originalmente, para desarrollar residencias y terrenos para viequenses de pocos recursos y de clase media, “que es la que trabaja, y se le hace difícil, que no coge ningún beneficio y no tiene acceso a nada, porque no cualifican para nada”.

Sobre la criminalidad, el alcalde lamentó que, en efecto, Vieques sufre unos seis asesinatos al año, “que es mucho, y de verdad que nos preocupa”, y añadió que están tomando medidas para reforzar la seguridad, como la reciente entrada de dos nuevos cadetes a la Policía Municipal, si bien “yo quisiera 10, pero nadie quiere solicitar para la policía, es la realidad que estamos viviendo, y menos aquí en la isla municipio de Vieques”.

Por otro lado, están instalando un sistema de cámaras de seguridad, que cubrirá áreas como “Esperanza, el pueblo, el aeropuerto, la entrada y salida de los vehículos del ferry”, entre otros, de manera que sirvan de disuasivo y ayuden a esclarecer delitos.

En cuanto al Centro de Salud que está en construcción, y los especialistas que se espera trabajen en él, afirmó que ya estaba próxima a adjudicarse la subasta del hospedaje para los médicos y otros especialistas, que será gratis para ellos como parte de la oferta para hacer más atractivo que vayan a trabajar a Vieques. Recordó que también el gobierno establecido su compromiso de ofrecer un mejor salario a aquellos profesionales de la salud que vayan a trabajar a Vieques

PUBLICIDAD

Acogió la sugerencia de apelar a especialistas médicos de origen viequense y aseguró que ya ha recibido acercamientos de “algunos doctores” retirados, tanto en Estados Unidos, como una pareja que se retiraron relativamente jóvenes en Vieques, que están interesados en ofrecer sus servicios en el Centro de Salud.

Por último, alabó a organizaciones que laboran ayudando a las familias más necesitadas, como el caso de COREFI, y reiteró su disposición de colaborar con sus proyectos.

Agregó que “inclusive es tanta la preocupación que tengo sobre eso, que voy a hacer una cocina comunitaria en el sector Pozo Prieto” y le pidió a esa entidad que usara la cocina en un acuerdo colaborativo, “para que le supla comida caliente” a la gente.

Indicó que esa cocina comunitaria “va a tener todo nuevo, cocina, estufa, nevera, va a tener placas solares, va a tener agua, va a ser independiente a cualquier cosa que se vaya la luz o cualquier emergencia, está esa cocina allí comunitaria para poder ofrecer esos servicios”.

Este martes, 5 de noviembre Corcino Acevedo, novoprogresita y quien aspira a la reelección, se medirá contra Emir Tomás Mercado Martínez (Partido Popular Democrático), Pamela D. González Robinson (Movimiento Victoria Ciudadana), Ileannexis Pereira Padró (Proyecto Dignidad) y Yashei Rosario Centeno (candidata independiente).