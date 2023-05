El candidato a presidir al Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, solicitó en la tarde de este martes que se paralice el recuento de la elección que se realizó el pasado domingo hasta que se saque del proceso a un funcionario de la colectividad que supuetamente trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que también es representante de su contrincante, Jesús Manuel Ortiz.

La petición la hizo Hernández mediante una carta dirigida al actual presidente del PPD, José Luis Dalmau. Pero, de inmediato, Dalmau y el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, no le dieron paso a la solicitud.

La persona a la que el alcalde buscaba sacar del recuento es a Hugo Cruz Cruz. Hernández alegó que su presencia en el recuento “provoca falta de credibilidad y transparencia del proceso electoral” por su relación con la CEE y Ortiz.

No obstante, el comisionado electoral informó que no se paralizará el proceso, toda vez que Cruz Cruz “ya no trabaja con la con la CEE. Emitió su renuncia, puso su renuncia a tiempo y una vez la persona renuncia, está libre de hacer con su vida lo que quiera”.

Mientras, en una carta que remitió Dalmau en respuesta a la solicitud de Hernández se hizo constar que el funcionario en disputa no tendrá contacto con las papeletas, aunque sí podría participar del proceso electoral.

“En cuanto a la presencia del señor Hugo Cruz en el equipo de trabajo de uno de los candidatos, se permite la misma, con la salvedad de que el señor Cruz no podrá tener contacto directo con los maletines ni con las actas y las papeletas que contienen”, indicó el actual presidente del PPD.

La controversia se suscitó a tan solo horas de que del PPD iniciara el recuento de los más de 55,000 votos que emitieron los electores para seleccionar al presidente de la colectividad. Se espera que este proceso termine en o antes del viernes. Entonces, se daría paso a certificar al sustituto de Dalmau.

Hasta el momento, tanto Hernández como Ortiz se adjudican la victoria en estas elecciones del pasado domingo. En este recuento se determinaría quién es el verdadero vencedor.

Por otro lado, sobre la controversia del funcionario, el alcalde de Villalba dijo en su carta que Cruz Cruz participó en las reuniones preparatorias como contratista de la CEE. Sin embargo, el día de la elección estuvo en el Centro de Mando del representante Ortiz y en el recuento iniciado hoy martes, se identificó como parte del equipo de trabajo de éste.

“Hugo Cruz es contratista de la CEE y en todo este proceso estuvo inmerso directamente con información privilegiada trabajando el tema de la primaria especial, por ejemplo, este servidor participó de la reunión en la cual se discutió la apertura de colegios adicionales para darle accesibilidad al pueblo popular, para que fuese más fácil llegar a votar y puedo dar fe de que el contratista no tan solo estuvo en la reunión, sino que también estuvo en contra de que se abrieran más colegios. Este señor no solo participó del evento de la primaria, sino que tenía poder decisional y trabajó directamente en todo el proceso el cual se supone que por su contrato, sea un funcionario imparcial”, detalló el también presidente de la Asociación de Alcaldes en su carta.

Agregó en la misiva que “esto es un claro conflicto de interés, esto es una violación crasa a su imparcialidad durante el proceso y levanta serios planteamientos de lo imparcial y transparente que debe ser el proceso”.

Ayer, lunes, el director de campaña, Jesús Santa envió una misiva en donde pidió la inhibición de Cruz Cruz de todo el proceso. No obstante, en el inicio del recuento, éste se presentó como líder del grupo del representante Ortiz.

“Esta situación levanta serias interrogantes ya que este señor tuvo acceso a información privilegiada por parte del equipo del PPD, acceso a las listas de los representantes en la Junta Local, acceso también a las listas en la oficina de OSIPE y las listas de los representantes de los candidatos a la primaria, de igual forma es asesor directo del Comisionado Electoral”, argumentó el alcalde.