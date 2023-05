El alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, pedirá hoy al Partido Popular Democrático (PPD) que no haya escrutinio de actas, sino que se pase directamente al recuento de papeleta por papeleta, de la cerrada elección especial del domingo en la que se disputa el triunfo por la presidencia de la colectividad con el representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz.

Anoche, en medio de la reñida contienda, el PPD detuvo el conteo de votos cuando Hernández aventajaba al representante Ortiz por solo 20 votos. El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, anunció entonces que comenzarían mañana, martes, con el escrutinio de votos. En eventos electorales, cuando la ventaja de un candidato o candidata es de 100 votos o menos, tiene que haber recuento.

“Nadie hubiera querido tener un margen tan estrecho de victoria, pero entiendo que el partido debió haberme certificado a mí como vencedor preliminar dada la circunstancia de que ayer a las 10:00 de la noche este servidor estaba ganando la contienda. El partido decidió no certificar a ninguno de los dos para entrar directamente al proceso de escrutinio o de recuento. Eso yo lo respeto, nos vamos a insertar al proceso, pero voy a estar haciendo una petición especial al partido para que vayamos directamente al recuento de votos”, dijo a Primera Hora el también presidente de la Asociación de Alcaldes.

”No queremos que el resultado final lance alguna sombra del proceso. Quiero ser certificado como presidente en una contabilidad de cada papeleta, especialmente en el voto añadido a mano y que las actas estén cuadradas y que las papeletas sean cónsonas con el resultado del acta. Para garantizar que todo sea transparente, voy a pedir que mañana vayamos directamente al recuento de votos”, anticipó Hernández, quien reclama “tener los votos para ganar”.

Dijo que la información que tiene “que debe ser corroborada con las papeletas, nos ponen ganando, obviamente por un margen bien cerrado, pero nos pone ganando”. Reclamó que “el conteo de los votos añadidos a mano y el cuadre de actas corroborado, estoy seguro que nos van a dar la victoria”.

El alcalde rechazó señalamientos en redes sociales de supuesto “vaciado de listas” en la elección especial “Hay que respetar el trabajo de todos los funcionarios de colegio, en cada colegio había representantes de los tres representantes y levantar esa bandera, es lanzar sombra el trabajo encomiable que hicieron esos funcionarios de los tres candidatos”, indicó. Añadió que en cada colegio había “un funcionarios institucional (del PPD) que validó los procesos”.

Hernández agradeció “a todos los populares que salieron ayer a votar” y atribuyó la poca participación que en algunos municipios debió haber más de un colegio de votación.

“Fui consistente en que el que hubiera solamente un colegio por municipio, en muchos de ellos iba a producir una baja participación por múltiples razones. Sin embargo, estoy agradecido de todos los populares que salieron ayer a votar por este servidor, segundo de los funcionarios de colegio que trabajaron para vigilar no solamente mis votos, sino los de Jesús Manuel y los de Carmen Maldonado. Nadie puede poner en duda el trabajo en beneficio de la democracia y del partido de cada uno de los funcionarios y agradezco también a mi equipo de trabajo que en una campaña de solo tres meses, prácticamente, pudimos adelantar casi el 70% de los municipios visitados y se hizo un trabajo encomiable”, indicó.

Ayer a eso de las 11:00 de la noche, el comisionado electoral del PPD informó que quedaban actas de votos añadidos a mano por contar y debido a lo cerrada de la contienda el domingo en la noche no estaría certificando a un ganador.

“En una discusión y un diálogo con los representantes electorales de cada uno de los candidatos, la decisión es la siguiente: vamos a estar cerrando el proceso en la noche de hoy con estos números, no vamos a estar emitiendo certificación de ganador a nadie, los resultados son los que tenemos y pasaremos directamente a escrutinio el próximo martes a las 9:00 de la mañana... los representantes de cada uno de los candidatos estaremos haciendo el escrutinio y esas nueve actas restantes se estarán contabilizando, revisando y contabilizando y adjudicando a quien se tenga que adjudicar en el proceso de escrutinio”, dijo Torres durante una improvisada conferencia de prensa.

“Nosotros nos debemos a la institución, al Partido Popular, no a ningún candidato. Aquí vamos a certificar el que gane y vamos a contar cada uno de los votos que recibió. Evidentemente con 829 votos añadidos a mano que no fueron adjudicados en el día de hoy, no se puede declarar ganador a nadie, porque la diferencia es de 20 votos, y con 829 votos evidentemente tienen que haber votos para los tres candidatos”, declaró.

Más temprano, Torres indicó que los números parciales que estaban ofreciendo “son corroborados”, pero aclaró que se trataba de resultados parciales. Agregó que, tomando en cuenta lo cerrado de la contienda, no estaría ofreciendo proyecciones, y alertó que “podría ser una noche larga” si el resultado se cierra lo suficiente.

De hecho, el secretario de la colectivdad, Luis Vega Ramos, y el comisionado alterno, Jorge Colberg, alertaron que, con esos números tan cerrados, con toda probabilidad a lo más que llegarían anoche es a dar “una certificación preliminar” de ganador, pues hay más de 800 votos añadidos a mano, que no están adjudicados a ningún candidato y que habría que validar y contar, antes de declarar un vencedor.

Ambos llamaron a la paciencia y la cautela, pues existe incluso la posibilidad de que la diferencia sea tan cerrada, de menos de 100 votos, que active automáticamente un recuento.

Por otro lado, se anunció que sobre 49,000 electores acudieron a votar, lo que fue catalogado por líderes del PPD como “un éxito”, pues cumplió con las expectativas de recibir a entre 45,000 a 50,000 seguidores en esta elección para escoger al nuevo presidente de la colectividad.

Conocidos esos resultados parciales, Maldonado, quien también aspiró a la Presidencia del PPD, aceptó la derrota y anunció que aspiraría a la reelección como alcaldesa de Morovis en el 2024.

Mientras, el candidato a comisionado residente en Washington por el PPD, Pablo José Hernández Rivera, pidió a la colectividad que dé a conocer los resultados preliminares.

“El PPD debe publicar los resultados preliminares a nivel de precinto y colegio, tanto en la noche del evento, como en el escrutinio y el posible recuento. La ausencia de estos datos en la página web del partido abona a la incertidumbre y a la inquietud de los populares. El poder comparar los resultados en la noche del evento, el escrutinio y el recuento a nivel de precinto y colegio es esencial para garantizar la transparencia del proceso, mantener la calma y proteger la unidad del partido”, reclamó en una comunicación escrita.