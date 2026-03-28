El alcalde novoprogresista de Villalba, Danny “Dan” Santiago Núñez, será trasladado este sábado al Centro Médico de Río Piedras a recibir tratamiento especializado.

El ejecutivo municipal enfrentó ayer, viernes, complicaciones de salud que llevaron a que fuera internado en un hospital de Ponce en estado delicado, según había revelado su esposa, Lisa Rodríguez.

De inmediato, la enfermedad que afecta a Santiago Núñez no ha sido revelada. Sin embargo, se certificó nuevamente que enfrenta “un cuadro de salud delicado”.

En unas declaraciones escritas, el portavoz de prensa del municipio, Juan Rosado, informó que “el alcalde, Dan Santiago, está siendo trasladado a Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica especializada. Este traslado responde a la recomendación de su equipo médico, con el propósito de realizar evaluaciones y tratamientos específicos que requieren un entorno hospitalario más especializado”.

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Además, se indicó que “el alcalde se encuentra bajo monitoreo médico constante con un cuadro de salud delicado, el cual se espera pueda ser estabilizado”.

En la comunicación se dejó saber que la familia está agradecida por las muestras de apoyo que reciben en estos momentos.

También se informó que “el Municipio de Villalba continúa operando con normalidad, respaldado por un equipo de funcionarios capacitados que garantizan la continuidad de todos los servicios”.

¿Quién es?

Santiago, de 43 años y quien se describe como un “jibarito”, nació un 25 de febrero y es oriundo de la calle Ranchón, del barrio Hatillo, que ubica a tan solo minutos del embalse Toa Vaca, en Villalba. Es el menor de 10 hijos de una familia “grande y cristiana” y “humilde y de recursos limitados”, según contó a Primera Hora tras ganar las elecciones.

A los 19 años, ingresó al Ejército de Estados Unidos, donde aprendió inglés. Luego, completó un grado asociado en contabilidad del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, en Ponce, y un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad del recinto ponceño de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En el 2008, fue aceptado en el internado del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales en Washington D.C. En los próximos 16 años, ocupó varios puestos en el gobierno federal en la capital de la nación estadounidense, mayoritariamente puestos financieros.

Tras 24 años bajo el control del Partido Popular Democrático, Santiago se agenció la poltrona municipal de Villalba en las pasadas elecciones bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, luego que su antecesor, Luis Javier Hernández Ortiz, no aspirara a la reelección para buscar un escaño senatorial.