El alcalde de Villalba, Danny “Dan” Santiago, fue hospitalizado en horas de la tarde del viernes por causas hasta el momento desconocidas, según confirmó a Primera Hora Juan Rosado, portavoz del municipio.

“El alcalde de Villalba, Dan Santiago, fue trasladado de emergencia a un hospital en Ponce. Al momento se encuentra bajo atención médica y se desconoce la condición”, indicó Rosado en una breve comunicación escrita, en la que añadió que las funciones del ejecutivo municipal han sido delegadas momentáneamente en la figura en la figura de Williris González Criado, secretaria municipal y Maritza Rentas Cruz, directora de finanzas.

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En conversación con Primera Hora, Rosado añadió que el mandatario se hallaba en su oficina en horas de la tarde de hoy, cuando comenzó a sentirse mal de salud, tras lo que fue trasladado a un hospital. Mientras que en sus redes sociales, la primera dama de Villalba, Liza Rodríguez, pidió oraciones por la salud de Santiago e indicó que el ejecutivo municipal se encuentra “delicado”.

“Les pido que se unan en oración por mi esposo, ya que se encuentra delicado de salud. Creo que lo mejor en estos momentos es contar con sus oraciones como pueblo y que Dios siga tomando el control de todo y traiga sanidad sobre él. En momentos como estos, uno comprende el verdadero valor de la fe y de la solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos ese abrazo colectivo, ese gesto sincero que nace del corazón de nuestra”, manifestó la primera dama villalbeña.

Tras 24 años bajo el control del Partido Popular Democrático, Santiago se agenció la poltrona municipal de Villalba en las pasadas elecciones bajo la insignia del PNP, luego que su antecesor, Luis Javier Hernández Ortiz, no aspirara a la reelección para buscar un escaño senatorial.

Natural del barrio Hatillo de Villalba, Santiago es veterano del Ejército de los Estados Unidos y posee un bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en contabilidad, y fue parte del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales en Washington D.C., donde también ocupó varios puestos en el gobierno federal antes de ingresar de lleno a la vida política en la Isla.