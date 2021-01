El recién juramentado alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se adjudiquen los votos por nominación directa al candidato independiente Edgardo Cruz Vélez, no cambiaría el panorama político en ese pueblo.

Esto, al señalar que la suma de esos sufragios no alcanzaría para sobrepasar la ventaja adquirida en la convulsa contienda ya que, a su juicio, solo se agregarían de 9 a 10 votos a favor de Cruz Vélez.

“Eran dos casos: uno que se trataba de los 64 nombres que le adjudicó el juez (presidente) de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, que, en ese caso, al nosotros perderlo, pues no se le adjudica ningún tipo de diferencia porque ya esos votos están contabilizados al señor Edgardo Cruz. El otro caso es el de los votos sin marca que vienen siendo los votos que se emitieron el día de las elecciones”, explicó.

“El juez presidente había decidido de que no le iba a adjudicar los votos sin marca el día de las elecciones porque él entendía de que como el elector tuvo contacto con la máquina y al no hacer la cruz, pues la máquina te rechaza la papeleta y el votante tiene la oportunidad de arreglar ese voto, pues por eso fue que, no se le adjudicó ese voto, pero se le adjudicó en JAVA, que es el voto adelantado, el voto por correo y el voto a domicilio. Ese voto, según nuestras actas, lo que se le añadiría a Edgardo Cruz, son de 9 a 10 votos que no representan diferencia en el resultado”, reiteró.

Rodríguez Ramos quien juramentó ayer lunes tras recibir la certificación oficial de la CEE que lo declara ganador del evento electoral, dijo que está preparado “para lo que diga el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (Francisco Rosado Colomer), para ir entonces a las actas”.

Asimismo, criticó que el candidato ‘write in’ recibiera el beneficio de que se contabilizaran decenas de variantes en el nombre, lo que calificó como un hecho sin precedentes.

“Ha sido el candidato que más beneficio ha recibido en la historia de Puerto Rico y esto siembra un precedente donde entonces, es mejor aspirar bajo nominación directa que cumplir con los requisitos que tenemos que pasar para ser candidato en la CEE”, acotó.

“Le pido a mi pueblo de Guánica que esté tranquilo, yo siempre he estado confiado en que el tiempo nos dará la razón de que siempre le hemos hablado con la verdad a nuestro pueblo y que estamos listos para adjudicar esos 9 o 10 votos que le restan al candidato por nominación directa. Al final de todo esto vamos a prevalecer y luego de esto haremos un llamado para la unidad del pueblo para entonces pasar esta página y seguir hacia adelante con una nueva administración municipal”, concluyó.

Sin embargo, el ambiente en la plaza pública de ese pueblo era de algarabía tras conocerse la decisión del máximo foro judicial.

“Esto que se ha logrado ha sido algo sin precedentes en la historia política de Puerto Rico y estoy extremadamente contento por eso… no solamente yo, sino todos los hermanos guaniqueños que dijeron presente aquí en la plaza desde que anunciamos lo que fue la decisión del Tribunal Supremo. Estamos muy satisfechos… contentos por Guánica, porque se hizo justicia, porque la intención del elector y el voto de los hermanos guaniqueños fue validado”, confesó el candidato ‘write in’ el cual alcanzó 2,041 votos durante la noche del evento electoral.

“Aquí se abrió la puerta para que aquellas personas de pensamiento libre como lo somos nosotros que, aunque tengamos nuestros ideales político partidistas, seguimos considerándonos como personas de pensamiento libre y entiendo yo, que los hermanos de todo Puerto Rico ahora tienen una carta, que tienen una voz, ojos y oídos a través de nosotros”, agregó.

De otra parte, Cruz Vélez minimizó las expresiones del alcalde juramentado al señalar que esta sería su cuarta derrota judicial.

“El señor Ismael “Titi” Rodríguez pude decir lo que él quiera, pero le ha sido probado que está incorrecto una y otra vez. Esta sería su cuarta derrota a través de los tribunales porque las cuatro demandas que ha sometido, las cuatro las ha perdido”, argumentó.

“Pregúntale a él por qué hizo una ceremonia de juramentación a espaldas y a escondidas del pueblo guaniqueño. El que no tiene nada que esconder hace las cosas a plena luz del día y eso que hizo ayer estuvo mal”, afirmó.

Según Cruz Vélez, luego de la determinación del Tribunal Supremo que validó la decisión del juez superior Anthony Cuevas, la CEE tendría que elegir la manera en que se sumarían los sufragios en disputa.

“Esperamos que el proceso de adjudicación se va a completar durante los próximos días para que el proceso de juramentación se haga lo antes posible. Aquí hay muchísimo trabajo que hacer porque tenemos más de 500 familias que perdieron su hogar seguro la madrugada del 7 de enero de 2020 y tenemos que proveerles techo seguro a estas familias y también trabajar urgentemente con la situación de nuestros estudiantes que no tienen una estructura física a dónde asistir para recibir el pan de la enseñanza”, aseveró el exmilitar.