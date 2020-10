Luego de conocerse el informe correspondiente al año 2019 del Índice Municipal de Salud Fiscal que elabora la organización ABRE Puerto Rico, varios alcaldes y una alcaldesa reaccionaron a las calificaciones de sus municipios, tanto en el lado positivo como en el negativo.

El Índice es una herramienta con 13 indicadores para medir de manera uniforme el desempeño fiscal de los municipios, que elabora ABRE Puerto Rico, una organización sin fines de lucro ni intereses partidistas con más de siete años de trayectoria trabajando temas de transparencia pública y de facilitar el acceso a la información para la ciudadanía.

A continuación, los comentarios:

José Aníbal “Joey” Meléndez, alcalde de Fajardo, municipio con tres años consecutivos con nota de A:

“Estoy muy orgullo de que reconozcan la excelencia administrativa y el compromiso de nuestro gran equipo de trabajo del municipio de Fajardo. Yo aspiro a continuar con ese legado de sana administración que nos dejó Aníbal Meléndez, eso es una prioridad para mí. Siento mucho orgullo de lo que Aníbal Meléndez y el equipo de trabajo hizo durante muchos años y nosotros lo vamos a continuar”.

“Ahora nos enfrentamos a un año de muchos retos, estamos trabajando con las consecuencias que va ocasionando la pandemia del Covid-19 que ha trastocado las familias, los negocios, el trabajo, todo en general. La sana administración del municipio sigue siendo la misma, pero dudo que cerremos con el mismo superávit del año anterior porque los ingresos en Patentes no van a ser los mismos, esto es un efecto dominó, no solo es el municipio sino los negocios que cerraron, las ventas que bajaron, pero gracias a la sana administración, a los ahorros, la operación del municipio no se va a ver afectada en ningún momento”.

Iván Solís, alcalde de Culebra, municipio con nota de A:

“Estamos contentos y orgullosos de que, nuevamente, estamos entre los municipios con mejor salud fiscal. Vamos a seguir trabajando por el beneficio de las comunidades con experiencia y sabiduría, aún en tiempos difíciles como lo son huracanes, temblores y pandemia. Eso nos ha hecho más fuerte para continuar trabajando por el beneficio de Culebra… Aun con la crisis actual mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestros residentes y por eso la exhortación es que el próximo 3 de noviembre se vote por los buenos administradores que hemos echado pa' lante a Culebra”.

Noé Marcano, alcalde de Naguabo, municipio que mejoró de nota de C en 2018 a nota de A:

“Desde que llegamos en 2013 teníamos un déficit de $6.9 millones que nos obligó a hacer ajustes necesarios para atender la situación. En ese momento le debíamos a todo el mundo: a AEELA, al Retiro, a Hacienda… a todo el mundo le debíamos un peso. Eso nos obligó a hacer recortes en las contrataciones, compras y los servicios que entendíamos que no eran esenciales… todo eso sin afectar la nómina de recursos humanos. Fuimos proactivos en el recaudo, por ejemplo, exigiendo patentes a negocios que operaban sin permisos, deteniendo las construcciones ilegales e investigando las exoneraciones de pagar el CRIM de aquellos que sí debían hacerlo. Atacamos todo eso y en seis años consecutivos hemos cerrado con superávit. Ha sido un plan agresivo año tras año que nos ha llevado a ese resultado de una buena calificación”.

Ángelo Cruz, alcalde de Ceiba, municipio con nota de F:

“Los últimos años han sido difíciles para los municipios, sobre todo para los pequeños, que hemos pasado crisis tras crisis como lo son huracanes, pandemia y terremotos. Hemos visto como los fondos de FEMA no llegaron a tiempo y, aun así, hicimos de tripas corazones. Ahora en la pandemia hemos sacado fondos de donde no los tenemos para alimentar a la población… como alcaldes hemos reaccionado a todas estas crisis sin dinero. Además, debemos recordar que Ceiba es un pueblo al que no han llegado las ayudas que se les han prometido con el llamado redesarrollo de Roosevelt Roads. Entonces, es injusto que nos comparen con municipios que sí tienen dinero. En Ceiba, ni comercios quedan, prácticamente. Opino que no se debe evaluar de la misma forma o bajo la misma fórmula porque el escenario varía de pueblo en pueblo. Y debo recordar que a Ceiba le cerraron las llaves a fondos gubernamentales porque yo no estaba de acuerdo con muchas de las posturas de Ricardo Rosselló y se lo decía y no me quedaba callado. Y, mira, salió bota’o de la Fortaleza. Eso significa que no me equivoqué”.

Roberto “Bobby” Ramírez, alcalde de Cabo Rojo, municipio con nota de F por tercer año corrido:

“Observando la forma en que se hace esa evaluación debo decir que ellos no pueden comparar municipios con municipios. Su evaluación debería estar enfocado en buscar cómo estaba Cabo Rojo hace cinco años atrás y como está ahora. Pero si comparas con otros pueblos es un análisis injusto porque no está tomando en consideración los ajustes que se han logrado para salvar servicios esenciales y nómina. Cuando yo entré en 2013 cogí un municipio que había aumentado su deuda en un 128% y en el que no había para pagar nómina y, míranos, hemos subsistido porque hemos hecho los ajustes y eso es buscar buena salud fiscal. Además, a los municipios nos fiscalizan agencias gubernamentales como lo son la Oficina del Contralor, la Oficina de Gerencia y Presupuesto o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y en ninguna de estas hemos tenido señalamientos de esa índole. Realmente, ese estudio no muestra la realidad de los municipios”.

Rosachely Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo, municipio con nota de F:

“Jamás he trabajado para recibir una calificación de esa manera. Me sorprende significativamente. Este año (2019) Gurabo tuvo ingresos de $22 millones y desembolsos de $18.2 millones, que me llevaron a un superávit de liquidación de presupuestaria de $4 millones, que me ayudó a reducir el déficit operacional. Tomé a Gurabo en 2017 con un déficit de $7.5 millones y hoy día tengo un déficit de solo $2,313,000. Hemos ido en mejoramiento y logrando una estabilidad financiera significativa. Eso no concuerda para nada con lo que hemos hecho. No tengo señalamientos, he pagado las deudas estatutarias, no he despedido empleados, he brindado los servicios, no he dejado de pagar un salario, no he cogido ni un centavo prestado. Es cuando más estable está el municipio. Así que esto debe corroborarse. De verdad, esperaba que esta fuera la mejor nota. Yo me tomo muy en serio todo esto, en especial las finanzas, y no trabajo para una nota como esta”.

Ángel Luis “Luigi” Torres, alcalde de Yauco, municipio con nota de F por tercer año consecutivo:

“No tenemos excusa. Tenemos mucho trabajo por delante. Ellos en el utilizan 15 indicadores, que le otorgan puntuaciones. El indicador que más por ciento dan es en términos de déficit operacional. Cuando en mi primer término estaba en $12.2 millones y durante estos tres presupuestos lo hemos logrado reducir a $10.4 millones. En otros indicadores, como la contratación de empleados municipales, hemos reducido nuestra plantilla municipal en 120 empleados menos, como una de las medidas para bajar el déficit operacional. No hemos otorgado ningún préstamo adicional para el municipio para no endeudar más la deuda pública. También se congelaron 140 plazas de empleados que se retiraron. Y mi llamado es que tenemos mucho trabajo por hacer. Este fue mi primer cuatrienio, ante realidad que hemos afrontado de huracanes, terremotos, pandemia y los recortes fiscales de la Junta (de Supervisión) Fiscal hacia los municipios. Que hayamos bajado el déficit, significa que vamos bien encaminados a una recuperación económica. Respetamos el informe, es un instrumento de trabajo para nosotros seguir mejorando, seguir buscando alternativas para tener un buen gobierno de responsabilidad fiscal. Tenemos mucho trabajo por hacer. Respetamos el informe, y lo vamos a usar como un aliciente más para bajar nuestra deuda”.