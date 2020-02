Los alcaldes novoprogresistas de Ceiba y Guaynabo aseguraron hoy entender de primera mano la incomodidad que tiene la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien se escucha en un audio reclamarle a legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) estar siendo atacada políticamente por miembros de su colectividad.

En entrevista con Primera Hora los alcaldes Ángelo Cruz (Ceiba) y Ángel Pérez (Guaynabo) expresaron que ellos también han sido blancos de ataques por miembros de la Palma.

Específicamente, a la gobernadora se le escuchó decir en un audio que corrió en las redes sociales que, “si las elecciones fueran hoy, el PNP ganaba, porque yo le traje a este partido, en cinco meses, la oportunidad de ganar las elecciones, pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes me están atacando a mí? Son ustedes mismos, no es más nadie. Yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”.

PUBLICIDAD

“A uno le duele ver que a veces los mismos de uno, por ventajas y celos políticos, le tiran a los mismos del partido. Menospreciar a los candidatos no es lo mejor que nos pueda pasar y pongo de ejemplo a (María Milagros) Charbonier que barrió con (Pedro) Pierluisi en las vistas de la Cámara (cuando fue nombrado a secretario de Departamento de Estado por Rosselló) y ahora dice que es el mejor candidato a gobernador. ¿No servía en agosto, pero ahora para las elecciones sirve? Eso es lo que le molesta a uno: que hay compañeros de partido que de verdad no sirven. Y te puse un ejemplo con nombre y apellido para que lo pongas así mismo. Esa mujer, María Milagros Charbonier, es una que barrió el piso con Pierluisi y ahora dice que es el mejor candidato. En cuanto a la gobernadora puedo decirte que desde antes que dijera que iba a correr yo la apoyaba por la calidad de ser humano y empleada público que es ella… ella viene a trabajar y por eso la atacan de todos lados. Al árbol que da fruto siempre le tiran piedras”, dijo Cruz quien tuvo varios encontronazos públicos con el gobernador renunciante Ricardo Rosselló al extremo de hablarse malo.

El alcalde de Ceiba dijo que coincide con el hecho expuesto por la gobernadora en el sentido de que opina que “después de lo que pasó con Ricardo Rosselló en el verano no teníamos posibilidades de salvar al partido y ella llegó, cogió las riendas del país que estaba hecho cantos y lo sacó a flote en menos de cinco meses”.

PUBLICIDAD

Mientras, su homólogo, el alcalde de Guaynabo, sostuvo que si alguien puede hablar de golpes recibidos por personas dentro de la misma colectividad es él.

“En cuanto al planteamiento de que la crítica o golpe más fuerte viene de la casa pues, de eso yo puedo hablar. Normalmente, siempre el golpe más fuerte viene de la casa. Puedo dar fe de eso. En el transcurso de mis distintas campañas, lamentablemente, los golpes más duros vinieron de personas del mismo partido”, dijo Pérez quien tuvo riñas políticas con el exalcalde Héctor O’Neill.

Pérez expresó que tal vez las críticas a Vázquez Garced surgieron tras los escándalos suscitados tras el manejo de la emergencia provocado por los eventos de terremotos que han sacudido a la isla, particularmente a los residentes del área sur.

“Siempre van a haber personas que puedan estar incómodos con algún tipo de acción…Estas cosas uno tiene que analizarlas y mantenerse enfocado. Ella en este momento tiene una labor como gobernadora, unos trabajos que se tienen que realizar ante el evento de estos terremotos…uno escucha, corrige cualquier asunto que uno entienda que se pueda mejorar en algún aspecto y debe seguir hacia adelante… la gobernadora debe verlo como críticas constructivas para mejorar los procesos”, manifestó.

Alcalde de Naguabo dice que son “cosas que pasan”

De otra parte, el alcalde de Naguabo, Noé Marcano, dijo que fue la propia Vázquez Garced la que abrió el blanco para los ataques “internos y externos” cuando hizo público su interés de aspirar a la gobernación en las elecciones y enfrentarse a primarias con el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Cuando ella anunció su candidatura abrió el blanco para esos ataques internos y externos y eso es algo que les ha ocurrido a todos los gobernantes y presidentes de los partidos… en mi caso, como miembro del Partido Nuevo Progresista, si no estoy de acuerdo con la postura del presidente o el gobernador pues lo voy a denunciar y lo voy a expresar en los medios que tenga disponible… pero repito, obviamente, al abrir la puerta de su candidatura, ella abrió el blanco para los ataques”, expresó.

“Los que llevamos tiempo en este caminar de la política sabemos que esto es así y en año electoral se disparan esos ataques personales con este tipo de cosas o con querellas anónimas que surgen para hacer daño y dañar reputaciones. De hecho, es un buen momento para que la Legislatura miren a ver qué cosas pueden enmendar o cambiar para evitar esa avalancha de ataques que surgen en años electorales”, sostuvo.

Agregó que en lo que sí está de acuerdo con la gobernadora es en que tanto ella, como Pierluisi, ayudaron a la “estabilidad” de la isla.

“Concuerdo con ella en que ambos, tanto la gobernadora como Pierluisi le dieron estabilidad al país. Cuando surgió lo de Ricardo Rosselló y Pierluisi estuvo por cinco días le dio tranquilidad al pueblo. Lamentablemente, su estadía fue corta. Pero cuando llegó Wanda Vázquez -una mujer que todo el mundo conoce y respeta- también se dio la estabilidad que el pueblo buscaba”, opinó quien públicamente ha expresado apoyo a Pierluisi.

PUBLICIDAD

Alcalde de Aguada llama a la “disciplina” y campaña de “altura”

Mientras, el alcalde de Aguada, Manuel Gabina, dijo que el PNP es un partido de “disciplina” y “entiendo que aquí no debe haber acusaciones de un lado ni de otro, ni de quién tiene la razón”.

“Entiendo que cada uno de ellos debe presentarle al pueblo las alternativas de desarrollo que tiene para resolver las quejas que afectan a Puerto Rico. Espero una campaña de altura y de unión de partido”, agregó.

Cuestionado por Primera Hora dijo que al momento no ha decidido por quién votará en el proceso primarista por la gobernación en el PNP.

“No he decidido a quién voy a apoyar (en primarias) porque quiero sentarme a hablar con los dos (Vázquez Garced y Pierluisi). Soy una persona estructurada y quiero hablar con ambos y después, entonces, haré un análisis de acuerdo a lo que tengan que ofrecerle a Puerto Rico y a mi pueblo. De esas conversaciones dependerá a quién apoye para las primarias”, aclaró.