Con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona central de la Isla, los alcaldes de Naranjito, Corozal, Cidra, Barranquitas, Aibonito y Orocovis anunciaron la creación de un Consorcio Municipal para abordar los trabajos de desganche y remoción de vegetación que impactan directamente las líneas de transmisión y distribución de energía.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, quien lidera la iniciativa, destacó que un 85% de las averías en el sistema eléctrico de la región son causadas por la vegetación.

“Es vital que asumamos un rol activo en la atención de este problema”, expresó Ortiz Chevres, añadiendo que la colaboración entre los municipios y LUMA es fundamental para mantener el sistema eléctrico en condiciones óptimas.

“Este consorcio permitirá que nuestros municipios unan esfuerzos y recursos para colaborar con LUMA en el proceso de mantenimiento del sistema eléctrico”, enfatizó el alcalde, quien resaltó que esta acción refleja el compromiso genuino de los gobiernos municipales con la calidad de vida de las comunidades en la montaña.

Se dijo que se extendió una invitación a los alcaldes de Cayey, Comerío y Aguas Buenas para que se sumen a esta iniciativa, fortaleciendo la colaboración intermunicipal y trabajando de manera conjunta para resolver la problemática energética en la región central del País.

“La unión de voluntades es esencial para alcanzar resultados concretos que mejoren el bienestar de nuestras comunidades”, subrayó Ortiz Chevres.

El alcalde de Naranjito también aclaró que esta propuesta no tiene intenciones de confrontar a ningún sector, sino de trabajar a favor de la gente para lograr un sistema eléctrico más confiable y estable.

“Este esfuerzo es para la gente, para que podamos contar con un servicio eléctrico que no falle y que sea confiable”, afirmó.

Finalmente, el alcalde puntualizó que presentarán estas propuestas a la gobernadora, Jenniffer González para su análisis y consideración.

“Estamos convencidos de que la colaboración entre los municipios y el gobierno central es clave para transformar la realidad energética de Puerto Rico”, concluyó Ortiz Chevres.