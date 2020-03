Aunque reconocen los esfuerzos que está haciendo el gobierno central para contener la propagación del COVID-19 en Puerto Rico, alcaldes de la región oeste del País reclaman estar “a ciegas” en torno a datos sobre la procedencia de los casos positivos de manera que puedan atacar con mayor rigurosidad lo que podrían ser focos de contagio.

El Departamento de Salud informó hoy que hasta el momento en la Isla se han detectado 23 casos positivos a este tipo de coronavirus, de los cuales 12, según los evaluados por la agencia, cinco corresponden a la región de Mayagüez, seis a la región de San Juan y uno, a Bayamón. Los restantes 11 casos positivos fueron evaluados por el Hospital de Veteranos y no se ha precisado la procedencia de los mismos. Veteranos sólo informa el género y la edad del paciente.

Ante esta cifra de positivos en la región de Mayagüez, el senador por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Luis Daniel Muñiz, le hizo un llamado a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y al Departamento de Salud a que se establezca un hospital regional en la Sultana del Oeste para atender a los contagiados que requieran aislamiento.

“Mi preocupación es con estos casos se dice que en la región tal hay tantos casos, te dicen por regiones y uno como alcalde está ciego, estamos trabajando todas las medidas de prevención, pero uno no sabe si tiene positivos en su municipio o en qué comunidad”, expresó el alcalde Hormigueros, Pedro García Figueroa, quien dijo que según las cifras proporcionadas hoy, el oeste debe tener entre un 20 a 25 por ciento de los casos.

“No sabemos de estos cinco casos de la región oeste. No es que se le de información a los alcaldes y que la van a comunicar al pueblo para crear histeria, es para informarnos a nosotros y trabajar juntos con el Task Force médico”, sostuvo García.

Indicó que la información les podría ser suministrada de forma confidencial para tomar medidas adicionales pues dijo que “los que tienen mucho personal trabajando en la calle son los municipios”.

“Mi planteamiento es que si esto se pone más difícil con el contagio, el alcalde debería saber cómo están sus comunidades, dónde pueden estar saliendo casos. A los alcaldes se les debe dar la información confidencialmente para tomar medidas adicionales de prevención. También, uno tiene empleados en la calle de recogido de desperdicios sólidos, emergencias médicas, paramédicos y policías que hay que proteger. Hemos equipado al personal con guantes y materiales desinfectantes, pero la primera respuesta la siguen dando los municipios y necesitamos información aunque sea confidencial para entender lo que está pasando y conocer la evolución de esta pandemia”, abundó el alcalde popular.

“No tenemos idea de dónde son estos casos, pero la mayor parte de los contagios son o porque la persona viajó en avión o crucero. No tengo más datos de porque el oeste está en un 20 o 25% de los casos. Nos preocupa porque a pesar de que han hecho pruebas no son suficientes, uno no sabe cuanta gente pueda estar caminando por ahí asintomática. Debe ampliarse la cantidad de pruebas para controlar el contagio”, subrayó García.

Dijo que en la reunión virtual que sostuvieron ayer viernes los alcaldes con la gobernadora, la primera ejecutiva les informó que habían encargados unas 200 mil pruebas rápidas (rapid tests), que se van a distribuir a través del País, en Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), salas de urgencia, dispensarios y en hospitles públicos y privados. “Me parece que está muy bien. Eso es lo que ha estado haciendo la alcaldesa de San Juan (Carmen Yulín Cruz) hace unos días. En la medida en que haya más pruebas podemos saber cuántas personas están contagiadas y evitar que se contagie a otras”, afirmó.

Otro alcalde del oeste, Jorge Esteves Martínez, de Añasco dijo que está a favor de la propuesta del senador Muñiz de que se escoja un hospital en la región de Mayaguez para atender casos.

“En Añasco hemos estado desinfectando la ciudad. Como soy diabético exhorto a la ciudadanía a que no baje la guardia, que sigan desinfectando sus hogares, que usen remedios naturales como el aceite de ratero como antibacterial, gárgaras de sal marina y que tomen mucha agua porque si la persona no está hidratada el virus se va rápido a las vías respiratorias. Tomen vitamina C y usen orégano brujo que mata las bacterias”, recalcó el alcalde añasqueño.

“Es momento de unirnos de que las personas se queden en su casa, que eviten el contagio. Hasta el momento no tengo información de que en Añasco haya algún caso, pero no podemos bajar la guardia, exhortamos a la ciudadanía a que se queden en sus casas”, indicó. Añadió que tampoco tiene informes de algún caso sospechoso en su municipio y dijo que se mantiene en conversaciones con el hospital José H. Montalvo Cordero, del grupo Pavía.

Exhortó a sus compueblanos a que obedezcan el toque de queda. “La Policía está bien estricta en Añasco. A todo el que cojan lo van a multar. Esto es serio no es relajo, los policías estales y municipales están haciendo un excelente trabajo”, sostuvo.

El alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry también hizo un llamado a sus compueblanos a seguir al pie de la letra los protocolos, tomar medidas de precaución y a no salir de sus causas si no es indispensable. “En este momento lo importante es que las personas sigan las indicaciones del gobierno. Uno tiene que preocuparse y significa que más guardados tenemos que estar”, indicó.

El senador Muñiz indicó por su parte, que en cada región del País debe haber una instalación médica para atender los casos del COVID-19.

“Estos hospitales deben habilitarse en su totalidad. Deben aumentar el número de cuartos de aislamiento, la cantidad de respiradores y ventiladores, guantes, mascarillas y demás material médico necesario para atender adecuadamente la situación. Como mencionó bien la gobernadora en una conferencia de prensa, a nuestra gente del oeste se le hará difícil llegar al Hospital Regional de Bayamón.

“En estos días el Oeste ha tenido muchos casos sospechosos y positivos al COVID-19, por tanto, hacemos un llamado a que el Departamento de Salud, en colaboración con el sector privado, comience a habilitar un hospital en nuestro distrito. El virus debemos contenerlo en todas las partes de la isla”, agregó el legislador novoprogresista, quien es miembro de la Comisión de Salud del Senado.