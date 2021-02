La necesidad de viviendas, titularidad de propiedades y la revitalización de los cascos urbanos destruidos por los sismos, fueron algunos de los planteamientos expuestos por varios alcaldes del sur que asistieron a la reunión convocada en Ponce por el Concilio de Reconstrucción.

Esto, además de la discusión sobre el reinicio de clases presenciales en la zona donde hay decenas de planteles que no están aptos para recibir al estudiantado.

Durante el encuentro, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, estableció la urgencia de trabajar con los proyectos críticos mediante la transferencia de fondos CDBG-DR a los municipios para adelantar la recuperación de la zona.

Para el ejecutivo juanadino, una de sus prioridades es atender el problema de sedimentación del lago Guayabal que pone en peligro a las comunidades de Arús y Manzanilla en caso de inundaciones.

“El lago Guayabal tiene un 75% de sedimento. Cómo es posible que a la altura de la necesidad que tiene el acuífero del sur se esté perdiendo esa cantidad de agua cuando podemos desviarla por los canales que tiene el sistema de riego de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es un proyecto que se discutió con José Ortiz en un momento dado y él nos indicó que, de los $2.2 billones de dólares de fondos discrecionales”, cuestionó.

“La gobernadora en ese entonces (Wanda Vázquez) tenía la capacidad para reasignar o asignar unos $80 millones que es lo que se necesita para limpiar el embalse Guayabal. Yo creo que es un proyecto que se puede empezar lo más pronto posible, simplemente trabajar con el asunto de la permisología, asignación de los fondos”, denunció.

Asimismo, advirtió a los nuevos secretarios del Gobierno Central “para que tengan cuidado con lo que yo llamo ‘colmillús que están en todas las estructuras de Gobierno, no importa si es rojo o azul”.

Para atajar la necesidad de vivienda en el suroeste, Hernández Torres sugirió el diseño de varios modelos para que cada familia escoja su hogar.

“Puerto Rico se levanta a través de los municipios…. Mire, nosotros (los alcaldes) estamos disponibles para trabajar en eso. Hay tantos modelos de vivienda disponibles que simplemente es la transferencia de los fondos y nosotros buscar la forma de tener tres o cuatro modelos y que la familia escoja su vivienda. De la misma forma que se ve el inventario que tiene la banca en casas reposeídas, las propias cooperativas para agilizar este proceso”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, expuso su preocupación por aquellos que no han recibido asistencia federal pues no cuentan con título de propiedad.

“Ese ha sido uno de los escollos de muchas familias con las agencias federales que no los asisten como corresponde porque no son los titulares. La otra administración entendía que iban a dar prioridad a los que son terrenos titulares de Vivienda y las comunidades privadas pasaron a segundo plano. Hay un compromiso de trabajarlo todo y que también se le dé prioridad a las personas que no tienen titulo y residen en terrenos privados”, reveló.

“En segunda instancia, se le hizo mención al secretario de la Vivienda de los fondos CDBG-DR que son para revitalizar los cascos urbanos. Nosotros propusimos que pudiera traerse acá a la mesa los cinco alcaldes de la zona y poder mover esos proyectos programáticos al unísono porque nuestros cascos urbanos luego de María fueron atribulados por los terremotos y agilizar esos fondos de María para revitalizar nuestros cascos urbanos”, concluyó.