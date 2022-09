Isabela. Rostros de esperanza y alegría se dibujaban ayer en isabelinas e isabelinos, muchos de la tercera edad, cuando veían en sus vecindarios brigadas trabajando en postes, en un esfuerzo para devolverles la electricidad a poco más de una semana del huracán Fiona.

Pero no eran brigadas de LUMA Energy, sino las municipales que constituyó el alcalde Miguel “Ricky” Méndez Pérez a pesar de que el consorcio energético le advirtió en una carta que la acción le podría traer consecuencias legales.

“Señor, Papito Dios, tú sabes que yo necesito que hoy venga esa luz y cuando me dijeron que había gente ahí trabajando yo no lo podía creer… Me dieron ganas de gritar, porque llevamos un montón de días en esta lucha y en esta oscuridad y si fuéramos personas jóvenes poníamos un sistema (de placas solares), pero ya no tenemos 40 (años), son 80 y pico”, expresó doña Carmen Rosa González Cardona, quien llena de esperanzas aguardaba con su esposo, don Simón González Amador, asistido por un andador, la llegada de la más esperada: la luz.

Cerca de las 2:00 de la tarde una brigada logró energizar muchas de las residencias de la Calle Ópalo, pero no pudo levantar el sistema en la parte de la vía pública donde reside este matrimonio.

Sin embargo, la viejita, quien es diabética, no se cansaba de agradecer al alcalde por el esfuerzo de reunir las brigadas y, aferrada a su fe, confiaba en el pronto restablecimiento de la energía eléctrica, pues su esposo depende de una máquina de oxígeno. Doña Carmen, de 83 años y don Simón, de 84, se bandean con una planta eléctrica y con la asistencia de una ama de llaves.

“Nosotros necesitamos que llegue la luz porque mi esposo tiene la respiración bien débil, él tiene que usar oxígeno día y noche. Ha empezado a toser con flema y me da temor de que le dé una tos así de flema y yo no poderlo ayudar”, sostuvo. “Eso (cuando venga la luz) es como para gritar”, afirmó doña Carmen, quien trabajó muchos años en tiendas por departamentos de la Ciudad de los Gallitos y luego, puso un negocio de ropa de mujer hasta que se retiró. Su esposo era contratista.

A la casa de los González, llegó Nancy Oquendo, a quien la luz le había llegado hacía unos minutos en la calle Zirconia, un poco más abajo. “Nos pusieron la luz y no fue LUMA. (No tener electricidad) es una situación que descompone a las personas porque se altera la rutina, las necesidades básicas”, sostuvo la mujer de cabellera blanca.

Habla un celador

“De lo que se trata es de ayudar al pueblo para que tengan energía por las múltiples situaciones que están pasando las personas. No es justo, que se abandonen así y se deje el sistema que prácticamente no tiene comparado con lo que pasó en el huracán María”, dijo uno de los celadores, quien no se identificó y que trabajaba en el restablecimiento del servicio.

“Lo que veo es injusticia porque no hay manera de que pase tanto tiempo y no haya brigadas de LUMA en la calle. Así, como están haciendo alcaldes, se hacía en la Autoridad, se contrataba con personal privado en la calle, pero se trabajaba todo el mundo en equipo”, sostuvo el celador, quien trabajó 27 años en la AEE y fue de los trabajadores que fueron transferidos a otras dependencias públicas.

Dijo que espera que el gobernador Pedro Pierluisi, como le han solicitado varios alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), mediante una orden ejecutiva de paso a que los exempleados de la AEE puedan unirse al esfuerzo de energizar el país.

Isabela ( Nydia Bauzá )

“Esto es lo que me apasiona y ayudar a los demás… Hay nostalgia porque en este trabajo uno se esmeraba y daba el 100% y ver que nos desplazaran de esa manera. Tengo la fe de que le quiten las vendas de los ojos al gobernador y que ayude al país, no solamente con la electricidad sino con todo lo demás porque se nos va la vida. Con esta demostración espero que el pueblo salga a la calle y le reclame al Gobernador. Eso es lo que hace falta que Puerto Rico le reclame al gobierno la ayuda que necesita de todo el personal que tenía capacitado la Autoridad”, indicó el celador, residente en Isabela.

Dijo que ayer lograron energizar varias calles de la urbanización Lamela, donde algunas vías tenían electricidad y otras no. Indicó que encontraron varias averías en traspatios y agregó que también “por la falta de poda, hubo que desganchar para hacer el trabajo”.

“Eso lo vamos a atender”, dijo sobre la residencia de los viejitos que en horas tempranas de la tarde no habían logrado energizar.

De casa en casa

El alcalde de Isabela, por su parte, visitaba los hogares junto con el representante Eladio “Layito” Cardona, quien fue celador en la AEE y el exjefe de Bomberos, Ángel Crespo, asesor en seguridad de varios municipios.

Méndez Pérez dijo que el costo de las brigadas era variado y sostuvo, que algunas son voluntarias. Dijo que algunos camiones le cobran al Municipio $600 “con el diésel, chofer y no importa el tiempo que estén trabajando”.

Indicó también que otros celadores cobran solo $20 la hora.

“Unos camiones me los prestaron, así que el costo es variado. No he visto todavía los contratos, porque se hicieron hoy (ayer). Todavía no tengo números finales, pero todo eso se va por partida de emergencia, no por el fondo general del Municipio”, dijo para agregar que las brigadas trabajan “desde que sale el sol hasta que se va”.

El alcalde isabelino detalló que tiene siete brigadas desplegadas en diferentes puntos de Isabela: en la urbanización Lamela, Costa Brava, sector Santa Bárbara, urbanización Domenech, en el casco del pueblo y en el sector La Media Cuerda. Indicó que le había notificado a LUMA Energy que iba a recurrir a las brigadas municipales.

“Nosotros le dimos el espacio a LUMA tal y nos dijeron que llegaban brigadas, que venía gente de Estados Unidos, pero pasaban los días y lo único que hicieron fue después de seis días aproximadamente (del ciclón), prender la línea de 4 mil (voltios) para el Hospital CIMA (Centro Isabelino de Medicina Avanzada). La prendieron con un montón de bolsillos y problemas en esa ruta y volvimos a hacer acercamientos de cuáles iban a ser los próximos pasos, pero LUMA dice que su plan de trabajo no lo van a discutir conmigo. Puedo entender eso porque yo no soy de LUMA, pero soy el alcalde y quiero darles respuestas a la gente, que la gente sepa por dónde están y cuánto tiempo faltaba para energizar áreas. Como no hubo acción, decidimos tirarnos a la calle porque recorrimos las líneas y me dijeron que no había problemas mayores. Lo trabajamos y aquí estamos”, indicó Méndez Pérez, quien es ingeniero de profesión.

“Nosotros llevamos tiempo, inclusive, el año pasado cuando hubo el apagón general le pedimos a LUMA que nos certificara como contratistas. José Pérez, uno de los altos ejecutivos de LUMA visitó el municipio y se comprometió con este servidor en que íbamos a hacer un acuerdo, no solo para desganchar, poner focos y reparar líneas sino en las emergencias poder colaborar y todavía estoy esperando la respuesta.”, sostuvo.

Estimó que solo un 10 por ciento del pueblo ha sido reconectado por LUMA Energy. “De 14 barrios, 13 están a oscuras”, indicó el alcalde.

Dijo que LUMA le indicó en una carta que “si entrábamos a trabajar con nuestro personal, ellos se retiraban y que iban a tomar acciones legales porque entienden que las líneas le pertenecen. “Lo que ellos olvidan es que en una emergencia podemos entrar a trabajar, según el Código Municipal lo establece, para reestablecer no solamente la luz, sino el agua”, puntualizó Méndez Pérez.

Los alcaldes aseguraron que el Código Municipal de la Ley del 2020 les concede autoridad para realizar reparaciones en el sistema eléctrico cuando se haya decretado un estado de emergencia. ( Captura )

Unidos los alcaldes por el pueblo

Más temprano en el día, otros diez alcaldes populares anunciaron junto a Méndez Pérez que se tirarán a la calle con brigadas municipales y privadas para reconectar el servicio eléctrico ante la desesperación de miles personas que siguen a oscuras en Puerto Rico.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien encabezó el grupo en una conferencia de prensa desde la Oficina de Manejo de Emergencias de Isabela, emplazó al Gobernador a que emita una orden ejecutiva para activar a los exempleados de la AEE que están destacados –algunos sin tareas– en agencias del gobierno luego de la transición a LUMA Energy.

El también alcalde de Villalba dijo que el código municipal les permite a los ejecutivos municipales tomar acciones para que la ciudadanía pueda tener los servicios de agua y luz en situaciones de emergencia.

“Si alguien intenta arrestar a algún alcalde, vamos a estar en fila para que nos lleven a todos”, sentenció Hernández acompañado por los alcaldes de Aguadilla (Julio Roldán), Rincón (Carlos López), Hatillo (Carlos Román), Hormigueros (Pedro García), Comerío (Josian Santiago) Dorado (Carlos López), Aguada (Christian Cortés), Caguas (William Miranda Torres), el alcalde interino de Mayagüez (Jorge Ramos) y el de Isabela.

Todos los alcaldes cerraron filas con Méndez Pérez, mientras, varios legisladores del PPD emplazaron en una carta al secretario de Justicia, Rolando Emanuelli a que certifique y asegure que ningún fiscal del Departamento encausará a los alcaldes por atender la emergencia en sus respectivos municipios.

“Esto no se va a quedar así, los alcaldes vamos a asumir la responsabilidad que han omitido LUMA y el gobierno central. El grito de guerra comenzó. Allá afuera hay un pueblo llorando, un pueblo gritando, un pueblo en depresión. Quisiera que el jefe de LUMA recibiera una llamada de un viejito en la madrugada de que no puede dormir en la oscuridad y que se tiene que poner insulina…”, manifestó el alcalde de Aguadilla. “No me llames de que me van a arrestar, te voy a enviar el PIN para que me vengas a arrestar”, añadió.

El alcalde de Comerío, por su parte, advirtió que “si esta situación continua en las próximas semanas, escucharemos del número de muertes, y eso lo vivimos en María (2017) y lo supimos después”.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y que ellos hagan lo que le da la gana con nosotros porque yo sé que el pueblo nos va a estar apoyando”, dijo por su parte, el ejecutivo municipal de Rincón.

En la carta al Secretario de Justicia, los representantes, Jesús Manuel Ortiz González, Héctor Ferrer Santiago, Eladio “Layito” Cardona, José “Cheíto” Rivera Madera, Angel “Tito” Fourquet, Estrella Martínez, Jorge Alfredo Rivera, Ramón Luis Cruz, Kebin Maldonado, Deborah Soto, Domingo Torres, Orlando Aponte, Juan José Santiago, Luis “Narmito” Ortiz, Jocelyne Rodríguez, Sol Higgins, Edgardo Feliciano y las senadoras por Mayagüez Migdalia González y Ada García, catalogaron como una falta de respeto que LUMA amenace a los alcaldes por tratar de resolver la situación que ellos están obligados a atender con premura y que no han logrado.

Catalogaron además de increíble, la posibilidad que el Departamento de Justicia le siga el juego a LUMA y procese judicialmente a los alcaldes por cumplir su deber de responder a los reclamos de los ciudadanos a responder y atender sus necesidades por la emergencia.

“Como abogado entiendo que no hay fundamento legal para encauzar los alcaldes por cumplir su deber ministerial de proveer asistencia precisa y efectiva en el proceso de recuperación de sus municipios. El Código Municipal de Puerto Rico, en su artículo 1.018 faculta a los alcaldes para reparar los sistemas eléctricos, así como de agua potable en sus respectivos municipios. Me preocupa, que una empresa privada esté amedrentando a los funcionarios electos por el pueblo por estos responder a la emergencia creada por el paso del huracán Fiona y hagan lo que tengan que hacer para devolverle un poco de tranquilidad a sus constituyentes”, sostuvo Ortiz González.

Aunque la conferencia de prensa fue de los alcaldes populares, varios de sus homólogos que militan en el Partido Nuevo Progresista también han hecho expresiones denunciando la falta de información y ejecución por parte del consorcio energético. Entre ellos, Miguel Romero (San Juan), Javier Jiménez (San Sebastián), Ángel “Luigi” Torres (Yauco) y Julio Geigel (Humacao).

LUMA solicita priorizar las medidas de seguridad

Primera Hora requirió una reacción de LUMA Energy en torno a los planteamientos de los ejecutivos municipales. El consorcio energético indicó lo siguiente:

“Como operador del sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico, LUMA y sus calificadas brigadas de servicios públicos son responsables de la reparación y restauración de la red eléctrica después del huracán Fiona. Actualmente contamos con más de 2,000 trabajadores de servicios públicos que representan a más de 660 brigadas trabajando en el campo en todo Puerto Rico para restaurar y reactivar el sistema eléctrico.

Compartimos el deseo de restaurar la energía lo más rápido posible, tomando en consideración que la restauración debe hacerse de manera segura y correcta. En ningún lugar de los Estados Unidos, Canadá o cualquier nación moderna, se permite a los trabajadores de servicios públicos no capacitados trabajar en líneas de servicios públicos debido a la amenaza que representa para la seguridad pública y el sistema. Los trabajadores no capacitados se exponen a sí mismos, al público y a nuestro personal de LUMA a riesgos de seguridad. Estamos muy preocupados por las imágenes que hemos visto de personas que trabajan en líneas eléctricas sin el equipo de seguridad apropiado y sin el adiestramiento de seguridad adecuado; esto no solo es impactante, sino también una amenaza directa para los grandes esfuerzos de restauración.

El trabajo de reparación debe realizarse de manera correcta y segura y estar en coordinación con nuestros colaboradores en generación, de lo contrario, complicará, retrasará y pondrá en peligro los esfuerzos de restauración de energía en todo Puerto Rico.

Estamos comprometidos a trabajar junto con los municipios para acelerar los esfuerzos de restauración. Pero debemos enfatizar que el trabajo en el sistema de transmisión y distribución debe ser realizado por brigadas de campo capacitadas y calificadas de LUMA. Instamos a los líderes municipales a que trabajen con nosotros y no pongan en peligro la vida de los demás o de las personas a quienes dar servicio”.

El gobernador, por su parte, aseguró que entiende la molestia de los alcaldes, pero les hizo un llamado a que se comuniquen con funcionarios de LUMA Energy para firmar el memorando de entendimiento, si es que desean comenzar trabajos de reconexión por su cuenta.

“Mi llamado... es que firmen el memorando que ya se tiene con LUMA, que lo que hace es asegurar que no se pone en peligro la vida de nadie cuando se hagan trabajos”, indicó.