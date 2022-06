La Federación y la Asociación de Alcaldes le pidieron hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una moratoria de dos años en la eliminación del Fondo de Equiparación que reciben los ayuntamientos de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) ya que, de lo contrario, unos 30 municipios, con los presupuestos más pequeños, quedarían inoperantes.

Los alcaldes novoprogresistas y populares presentaron a la JSF un plan de reestructuración municipal con propuestas de descentralización de servicios públicos y alertaron sobre la pérdida de fondos federales en una reunión que sostuvieron con asesores técnicos de la JSF, en la sede del organismo federal, en Hato Rey. Tienen hasta este miércoles para someter las propuestas por escrito, mientras este viernes se reúne la JSF.

El programa de restructuración municipal se crearía mediante legislación para requerir de forma compulsoria que cada municipio dentro de un periodo de cinco años tenga que llevar a cabo procesos de control de calidad, recortes en gastos y esfuerzos reales para lograr aumentos en sus recaudos. La propuesta busca crear consorcios para consolidar funciones de municipios en áreas de servicios y funciones administrativas.

¿De qué se trata?

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, dijo que lo que proponen es una moratoria a la eliminación del Fondo de Equiparación de manera transitoria para que los municipios puedan reestructurar sus mecanismos de ingresos, aumento de recaudos y control de gastos operacionales.

“A tales fines se le solicita a la JCF mantener vigente los $88 millones del Fondo de Equiparación por dos años fijos hasta el año fiscal 2024-2025. Durante esta moratoria, los municipios ejecutarán un Plan de Reestructuración Municipal que les permita una gobernanza efectiva, eficiente y estructurada”, detalló el también alcalde de Villalba.

“Fue una reunión muy productiva, nos escucharon. Le hicimos una presentación de la importancia de mantener los $88 millones del Fondo de Equiparación en el presupuesto actual y a la misma vez, les informamos que estamos avalando el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes que contempla estas aportaciones a sobre 30 municipios que se podrían ver inoperantes si no se aprueban estos $88 millones. También le hablamos de las aportaciones a ASES (Administración de Seguros de Salud) y que necesitamos su ayuda en la aprobación de un reglamento que está ante la evaluación de la Junta y que va a estar generando algunos fondos para cubrir las aportaciones de ASES”, dijo a su vez, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez.

El detalle

La propuesta de descentralización de servicios públicos y delegación de competencias del gobierno central incluye mantenimiento de las escuelas, transportación escolar, transferir a los municipios el control y la administración de balnearios, hospederías, centros vacacionales, parques nacionales y recursos turísticos, así como asuntos de sanidad (inspectores municipales para inspeccionar negocios y expedir permisos); transferir el desarrollo de programas para masificación deportiva con los recursos y las instalaciones recreativas y deportivas, así como el mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias (áreas verdes y cubierta asfáltica), servicios de Ama de Llaves, instalación y sustitución de luminarias

También propone crear plan de incentivos de Reestructuración Municipal para ayudar a los municipios que están en una situación precaria, mientras se les da asesoría y apoyo para enderezar sus finanzas y ser más efectivos en la administración de sus recursos mientras se implanta el Plan de Reestructuración Municipal.

Igualmente, la propuesta sugiere aumentar recaudos de Lotería y establecer un tope sobre el valor promedio del recaudo de los pasados años y que los ingresos generados puedan utilizarse y distribuirse entre aquellos municipios más afectados por la eliminación del fondo de equiparación. Como parte de las herramientas para incrementar los recaudos se recomiendan como alternativas utilizar los “apps” y “ATH móvil” para hacerle accesible a los ciudadanos el juego de la lotería, desalentando los juegos ilegales.

Además, promoverán legislación que permita a los municipios recaudar un 2% sobre las tarifas de alquileres o alojamientos vacacionales a corto plazo mejor conocido como Airbnb y un 1% sobre el Impuesto de Ocupación (Room Tax). Del tributo atribuible al “Room Tax” se desea destinar parte de esos fondos a ser utilizados para poder equiparar a los municipios con la eliminación del fondo de equiparación.

“Vimos una apertura de los asesores de la Junta, en llevar el mensaje y a la misma vez, nosotros nos comprometimos con la Junta de hacer una reingeniería, una restructuración de todas las operaciones de los gobiernos municipales a un término de tres años para uno tener tiempo suficiente para poder presentarles a cada uno de la Asamblea Legislativa esta restructuración de los gobiernos municipales”, sostuvo el líder de los alcaldes novoprogresistas.

“Iniciativas hemos estado planteándole a la Junta por los pasados años, esperemos que en esta ocasión haya un cambio de visión. Ya ellos aprobaron el plan de ajuste, ya resuelto el tema con los bonistas, ahora nos deben dar un respiro para que los municipios puedan presentar sus propuestas y a la misma vez, una moratoria al Fondo de Equiparación porque ya hemos planteado la situación económica en la que estarían casi 30 municipios en términos operacionales”, dijo por su parte, el presidente de la Asociación, que reúne a los alcaldes populares.

“Lo primero, obviamente, es utilizar los fondos del Consolidation Fund para poder consolidar algunas funciones municipales, reestructurar en términos operacionales muchos municipios, trabajar el tema de los empleados, trabajar varias iniciativas para que los municipios puedan aguantar el golpe de la merma de ingresos”, indicó Hernández Ortiz y agregó que la Asociación y la Federación trabajan en un borrador en conjunto.

“Espero que en esta ocasión la Junta lo vea con mucha seriedad”, expresó.

“Hay un punto bien importante es qué pasaría con todos los programas federales que tienen estos municipios en el momento en que el municipio ya no tenga dinero suficiente para correr la estructura administrativa. Estamos hablando por ejemplo de los programas de Head Start, FEMA y ARPA. Si el municipio no tiene la capacidad, ese dinero se perdería en su totalidad y hay mucho dinero ARPA en Puerto Rico ahora mismo”, advirtió, por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

En torno a los fondos FEMA, dijo que la agencia federal podría buscar otra institución que haga el proyecto, pero en lo que se da esa transición se perderían muchos millones y en cuanto a los programas de Head Start en esos 30 municipios cerrarían operaciones. “En lo que el Departamento de Salud de Estados Unidos consigue propuestas nuevas de instituciones sin fines de lucro, pueden pasar uno o dos años y se afectan los niños. Estamos hablando de una cantidad de dinero tan grande que a lo mejor los $44 millones que le intentas quitar ahora lo vas a perder dos, tres o cuatro veces por los programas federales que podrían estar perdiendo y ese punto ellos lo consideraron”, indicó Rivera Cruz.

El alcalde de Villalba insistió en que la Legislatura está por finiquitar la aprobación del presupuesto de gastos del gobierno para el nuevo año fiscal.

“Creo que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo para llevar un mensaje a la Junta. Nuestro escenario ideal es que enmienden el plan fiscal, ya estamos tarde para eso, pero entonces está en las manos del Ejecutivo junto con el Legislativo, resolver esta situación”, sostuvo.

Dijo que el tema de la descentralización también debe ser medular en la discusión. “Ojalá que no caiga en oídos estériles en la Junta, porque en muchas ocasiones mi experiencia ha sido que los empleados de la Junta escuchan y al final del camino la decisión la toman los miembros de la Junta que su visión es una filosófica en contra de los municipios”, agregó Hernández Ortiz.

“Algunos municipios podrían tener problemas económicos a principios de este próximo año fiscal y los próximos lo van a tener al final del año fiscal próximo 23-24″, expresó el alcalde de Coamo y vicepresidente de la Asociación, Juan Carlos García Padilla.

Mientras, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, sostuvo que desde que se comenzó a discutir la pérdida del Fondo de Equiparación advirtió que su municipio perdería el 66% del presupuesto operacional. “De $9 millones, $6 millones vienen del Fondo de Equiparación. Me deja con $3 millones, pero con eso tengo que seguir pagando los gastos estatutarios que me obliga el gobierno (pagos de pensiones, agua y luz y seguros de responsabilidad y recogido de basura). Así que no habría para dar ningún tipo de servicio. Lo que estamos planteando es que nos den dos años de moratoria para que se le pueda dar servicio a la ciudadanía de nuestras zonas, que son las más empobrecidas. Sería injusto que dejemos desprovisto de servicio a la zona más pobre del País”, afirmó Santiago.

Rivera Cruz enumeró los primeros municipios que se verían más afectados: Adjuntas, Aguas Buenas, Barranquitas, Ciales, Comerío, Florida, Guánica, Jayuya, Las Marías, Loíza, Maricao, Maunabo, Naranjito, Orocovis, Quebradillas y Utuado.

El alcalde de Coamo dijo, a su vez, que Jayuya tiene sobre $500 millones obligados por FEMA para la reconstrucción tras el huracán María. “Si lo dejan insolvente, se pierden casi $500 millones en obras”, sostuvo.

Indicó que en la reunión les dijeron a los asesores de la Junta que, de eliminarles los próximos $88 millones del Fondo de Equiparación, se pondrían en riesgo más de $1,200 millones en el proceso de recuperación nada más de la interacción del municipio con FEMA.

-¿La consolidación de municipios sigue sobre el tapete?, se les preguntó

“Nosotros presentamos una restructuración municipal en base a un dinero que habían asignado del fondo de consolidación. La Junta lleva por tres años asignando un dinero y el reglamento que ellos pusieron no podía accionarse, así que nosotros hemos presentado hoy una propuesta más sensata que pueda mejorar estos municipios. La lógica sería que este dinero pase a que aquellos municipios con peor situación económica, que sean los que trabajen reingeniería en áreas de consorcio, áreas de restructuración de sus deudas. Una petición que hemos estado haciéndole es que tengamos el mismo beneficio del gobierno, si el gobierno tuvo la oportunidad de reestructurar la deuda por qué los municipios en situación difícil no pueden hacer lo mismo”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes.

Agregar que la propuesta moratoria incluye entre otras cosas el no contratar personas una vez se retiren.

El alcalde de Comerío planteó que, en su caso, si el municipio fuera consolidado con Bayamón, “los tres millones de dólares que me quedan a mí, siguen comprometidos para el pago de los gastos estatutarios de manera que Bayamón no va recibir fondos adicionales para atender a la gente de Comerío, tendría que quitarle a la gente de Bayamón para darle a la de Comerío”.