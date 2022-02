Alcaldes populares de la montaña denunciaron hoy que el mal estado de las carreteras que dan acceso a sus respectivos municipios se ha agravado a tal extremo de que algunas parecen caminos rurales y que a pesar de las múltiples gestiones que han hecho para que las vías sean repavimentadas y acondicionadas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), no ha respondido a sus reclamos.

El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz y los alcaldes de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera y de Comerío, Jose A. (Josian) Santiago Rivera reclamaron que los fondos para asfaltar las vías públicas no llegan a los municipios del Partido Popular Democrático (PPD).

“Este es un tema que los alcaldes y alcaldesas llevamos luchando por mucho tiempo y de alguna manera siempre ha sido nuestra batalla férrea en contra del gobierno estatal, no solamente porque va dirigido a la médula de lo que es la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también ejemplifica cómo se ha discriminado con los municipios que profesan una ideología distinta al gobierno de turno”, indicó el Presidente de la Asociación de Alcaldes en una conferencia de prensa en la sede de la organización, en San Juan.

Hernández Ortiz dijo que las carreteras estatales, particularmente las que transitan por los municipios de la montaña, están en están en grave deterioro y recordó que el paso del huracán María en 2017, agravó la infraestructura vial en estos municipios, especialmente los puentes, las carreteras principales, secundarias y terciarias.

“El cuatrienio pasado estuvimos luchando para exigir que el gobierno fuera justo no con los municipios y los alcaldes sino con la gente de todos los partidos que viven en nuestros pueblos, mas, sin embargo, muchos de estos reclamos cayeron en oídos sordos. Estamos ante una nueva realidad política y económica”, sostuvo Hernández para agregar que la Legislatura “en parte es dominada por el PPD y la mayoría de las alcaldías están dominadas por el PPD”.

Indicó que habían entrado en “un dialogo serio y esperanzador” con la secretaria del DTOP, Eilleen Vélez y “muchos de nosotros la acompañamos a las vistas de confirmación pensando que de alguna manera iba a escuchar nuestros reclamos”.

“Estamos pidiendo al DTOP no que trabaje el asunto de las carreteras estatales porque nosotros se lo exigimos, es una cuestión también de prioridad y de justicia para aquellos municipios que no han visto los trabajos realizados en comparación con municipios del Partido Nuevo Progresista PNP), que no solo han recibido más dinero de asfalto, sino que carreteras que ya habían sido asfaltadas el cuatrienio pasado, nuevamente han sido asfaltadas este cuatrienio, demostrando un claro discrimen ante nosotros”, reclamó el Alcalde de Villalba.

El alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero dijo que el que quiera tener “una experiencia agrícola” con carreteras estatales visite la capital indígena de Puerto Rico. “Las carreteras están en una situación increíblemente mala, esto que tengo en las manos, es un libro”, dijo mostrando copia de las gestiones que ha hecho en el DTOP desde 2018, sin resultados.

“Todas nuestras carreteras están en pésimas condiciones. A la carretera 531, le pusieron un letrero que dice ‘comunidad olvidada del centro (de la Isla)’ porque ya no se puede pasar. En la carretera 541 los choferes tienen que llevar carga y hemos tocado las puertas tanto el pasado secretario del DTOP, Carlos Contreras, cuya labor fue pésima y nos engañó y con esta Secretaria, Eilleen Vélez, se nos dijo en tres ocasiones que se iba a solucionar el problema, pasó el año y no hemos visto movimiento alguno en las carreteras”, sostuvo González Otero.

“Tenemos que venir ante el pueblo a plantear este problema porque todos los mecanismos oficiales ya los hemos hecho. Lamentablemente, el tiempo sigue pasando y los miles de millones (en fondos federales y estatales) no llegan a nuestros pueblos… Sería interesante ver cuánto se ha asignado para asfalto por municipio”, dijo por su parte, el Alcalde de Comerío.

Santiago Rivera expresó que en carreteras que conectan a Comerío con otros pueblos como Aguas Buenas y Cidra, “se empezaron a pavimentar y cuando llegaron al letrero que dice bienvenidos a Comerío, ahí terminaron”.

El Alcalde comerieño dijo también que el DTOP está invirtiendo mucho dinero en contratos de obras de repavimentación que los municipios podría hacer a un costo menor. Mencionó como ejemplo que, que recientemente, en nueve kilómetros en la PR-167, que discurre entre Naranjito y Comerío se gastaron $5 millones, mientras dijo que él le presentó un informe a la Secretaria del DTOP indicándole que estaba dispuesto a hacer todas las carreteras de su municipio con una asignación de $18 millones. “Ellos gastaron más de medio millón por kilómetro y nosotros podemos hacer todo el trabajo por menos de 240 mil por kilómetro”, sostuvo Santiago Rivera.

El Alcalde de Adjuntas dijo por su parte, que en la PR-123 que conecta el pueblo del Gigante Dormido con Utuado “atendieron la carretera, pero cuando llegaron a Adjuntas ahí se paralizó el proceso”. Agregó que la vía que va de Adjuntas a Jayuya “en ningún momento la han atendido”.

También dijo que en la PR-135 que va a Lares, se utilizó una brea que no es apropiada para el clima del País y frecuentemente ocurren accidentes de tráfico.

“Adjuntas es uno de los pueblos que más llueve, abundan los derrumbes y el gobierno central no ha atendido estos derrumbes y en algún momento nos podemos quedar incomunicados. Nos tratan como si no existiéramos... Adjuntas es el mayor productor de café de Puerto Rico y le damos agua a más de una tercera parte del País. En este País se habla de una danza de millones que no vemos y lo reparten de forma discriminatoria”, reclamó Soto Rivera.

La vice presidenta del Senado, Marially González Huertas, quien acompañaba a los alcaldes dijo que hará un requerimiento de información al DTOP para saber cuántas toneladas de asfalto se han tirado en Puerto Rico en los últimos cinco años.

“No existen dos Puerto Rico, la montana tiene que ser atendida, Las carreteras parecen caminos de finca, dan vergüenza, a la Secretaria que no se haga de la vista larga, que atienda esta situación. Falta de atención a los municipios cuyos alcaldes representan al PPD. Sometimos un informe a Vélez y ninguna de las recomendaciones ha sido atendida”, dijo la senadora popular.