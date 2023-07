Acercándose el período más activo de la temporada de huracanes, la Asociación de Alcaldes denunció hoy que muchas escuelas que se utilizan como refugios en Puerto Rico tienen generadores dañados y en algunos planteles que se instalaron sistemas de placas solares, no se les dio mantenimiento.

El presidente del gremio, que reúne a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz dijo también que el desganche de árboles de las líneas eléctricas no está al día y que, en pueblos de la montaña como Villalba, todavía hay derrumbes sin despejar desde los huracanes María y Fiona, en carreteras secundarias y terciarias.

“Tenemos escuelas que sus generadores están funcionando en las segundas plantas, no en las primeras plantas y tenemos otro problema para la mayoría de las personas que piden asistencia que son los encamados, que son las personas con condiciones, las personas mayores”, indicó el también alcalde de Villalba en una conferencia de prensa durante un receso de la “Cumbre de temporada de huracanes”. En el evento, que se llevó a cabo en la sede de la Asociación en San Juan, participaron jefes de agencias y los alcaldes populares de Guayama, Lares, Hatillo, Vega Baja, Guánica, Luquillo, Humacao, Sabana Grande y la vice alcaldesa de Ponce.

“Agradezco al secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez, así como al administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, por participar del encuentro y tomar nota directamente de los reclamos de los alcaldes. La realidad es que hay un desfase entre lo que se informa en los documentos y lo que hay en los refugios”, dijo Hernández Ortiz.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el comisionado de Manejo de Emergencias, Nino Correa y el comisionado del Sistema de Emergencias 911, Manuel González.

Hernández Ortiz dijo que el secretario de la Vivienda les cursó una carpeta con el listado de los refugios disponibles para los municipios, y los alcaldes presentes le indicaron al funcionario la situación en que se encuentran los albergues.

“Todos los años es la misma historia, la misma situación. En el caso de mi pueblo yo sigo insistiendo en que los refugios no están preparados. No hay generador, por consiguiente, no hay cisterna funcional. Sé que el secretario de la Vivienda no es quien hace las mejoras a las escuelas, está la Autoridad de Edificios Públicos, está OMEP (Oficina para el Mejoramiento de los Planteles)”, sostuvo el líder de los alcaldes populares. “El 85% de las escuelas que hoy pudimos presentarle al Secretario (de la Vivienda) no están listas”, sostuvo el Alcalde villalbeño.

Dijo que lo ideal es que se habiliten refugios municipales y se haga una inversión de capital estatal porque “la responsabilidad inicial de tenerlos listos es del Estado y la del municipio es administrarlos si los tiene que administrar”.

“El Departamento de la Vivienda hoy nos entrega este papel con las escuelas que son señaladas y luego de dialogar con todos y cada uno de los compañeros, nos damos cuenta que al presente esas mismas instalaciones que ellos evaluaron tienen las cisternas rotas, los generadores con falta de mantenimiento y tienen placas solares con una inversión que en su momento hizo la Cruz Roja de Puerto Rico, que al día de hoy no sirven. Eso nos trae mucha preocupación porque no es la primera vez que el tema se trae”, expresó por su parte, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

Hernández Ortiz subrayó que esta semana enviarán un informe con todas las situaciones al Secretario de la Vivienda. “Se espera una temporada de huracanes más activa. No podemos dejar esto para apagar fuegos, para traer generadores a última hora, que el municipio tenga que contratar personal o sacar dinero de donde no tiene para poner los refugios en condiciones. Vamos a enviar el informe esta semana para que se tome acción antes del inicio de clases, el 16 de agosto”, agregó.

En torno al desganche de árboles sobre las líneas eléctricas, dijo que hace dos días con las tronadas hubo interrupción de servicio “porque no se le da mantenimiento a las líneas” y en cuanto a las luminarias dijo que “hay compañeros que se les ha notificado que van a comenzar a instalar focos en 2025, 2026 y el año que viene”.

Hernández Ortiz también dijo que le solicitaron al comisionado del NMEAD, Nino Correa, que haya una mayor integración con los municipios. Sostuvo que el formulario 130 que debe someter el municipio al Estado para atender una emergencia “no está funcionando”, lo que atribuyó a las capas de burocracia.

El Presidente de la Asociación detalló que en la cumbre, la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA) hizo una presentación sobre el proceso de preinspección de municipios, así como un resumen de preparación de Asistencia Pública y funciones de mitigación. “Ciertamente cada caso tiene sus particularidades, hay unos procesos que hay que cumplir y también van pasando los años y la ciudadanía percibe que todo el proceso de reconstrucción se ha tardado mucho”, indicó.

Mientras, Nino Correa señaló que hace 57 años atrás se determinó que las escuelas servirían de refugios para manejar una emergencia. “La mentalidad que debemos tener juntos es mantener los canales de comunicación, para estar preparados ante una realidad dictada por la naturaleza”, dijo Correa.

“Voy a llevar la voz, pero como siempre he dicho, cada evento atmosférico trae unas dificultades, cada agencia tiene un reto, cada cual tiene que cumplir con el mismo. En términos de lo que es una emergencia nosotros somos los responsables directos, se presentan los planes, se evalúan, se analizan. Pero, sí, estas peticiones que están haciendo los alcaldes hay que resolverlas. Yo voy a hacer lo propio por lo que me compete”, añadió el rescatista.

El comisionado del Sistema de Emergencias 911 indicó que en septiembre estarán recibiendo 39 ambulancias que serán destinadas a igual número de municipios.

“Nosotros estamos protegidos con doble planta (eléctrica). El 911 está al día, el 911 está preparado. Ustedes (los alcaldes) van a contar conmigo cien por ciento porque los necesito”, indicó González.

En la tarde, los principales directivos de LUMA Energy, Juan Saca; Josué Colón de la AEE y la ingeniera Doriel Pagán Crespo, de la AAA, comparecerían ante la matrícula de la Asociación de Alcaldes.

Los refugios están listos, dice el Secretario de Vivienda

Tras las expresiones del Presidente de la Asociación de Alcaldes, el Secretario de la Vivienda aseguró que los refugios están listos de surgir una emergencia por un desastre natural.

“No creo que se pueda concluir de la reunión que nosotros sostuvimos que el 85 por ciento de las escuelas no están listas. No me parece que sea una apreciación correcta”, indicó Rodríguez en entrevista con Primera Hora.

Dijo que a principios de la temporada ciclónica envían cartas “personalizadas” a los alcaldes informándoles de los refugios que se han identificado junto con personal municipal. Agregó que en la misiva les indican que hagan saber si “hay alguna situación, algún problema, si están insatisfechos con los refugios que se escogieron o si tiene recomendación de que se añadan refugios adicionales”.

El funcionario indicó que en la cumbre habló con algunos alcaldes pues “no todos los alcaldes asociados” estuvieron (en la actividad). “Algunos estaban contentos con todos sus refugios y no tenían problemas con algunos, otros nos hablaban de experiencias pasadas de otros eventos y que si bien al momento que se inspeccionó (el refugio) funcionaba ya sea la cisterna o el generador, y posteriormente no habían funcionado. Y ciertamente (había), unos que no había cisterna o generador o viceversa”, sostuvo Rodríguez.

Dijo que el compromiso es que “nosotros vamos a estar haciendo inspecciones periódicas para que cuando llegue un evento todo el equipo esté funcionando”, aunque indicó que “imprevistos pueden pasar y vamos a estar al tanto para corregirlos en el momento”.

“Los refugios están para salvar vidas e históricamente lo han hecho, independientemente de la existencia de un generador o no. Los refugios están para salvar vidas y lo van a seguir haciendo. Sí, hay un plan concertado y cada día más escuelas tienen su equipo de cisterna, su equipo de planta eléctrica. Los refugios están funcionales, están operacionales y la ciudadanía tiene que saber porque no podemos llamar al alarmismo, sino que queremos hacerle claro a la ciudadanía que los refugios están disponibles y que en un fenómeno, ya sea como el huracán María, Dios no lo quiera, como lo hicieron durante ese evento, van a salvar vidas”, expresó Rodríguez.