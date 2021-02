El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, participó de la primera reunión del Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico, presidido por el secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer.

“Agradezco al Secretario el haber incluido a ambos presidentes de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y Federación de Alcaldes en ese Concilio, ya que los 78 municipios tenemos proyectos pendientes y nuestra intención es aportar con ideas y propuestas”.

El también alcalde de Villalba detalló que durante el encuentro, donde participó el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, como presidente de los federados, “pudimos traer nuestras preocupaciones a los fines de establecer un proceso expedito de desembolsos para los proyectos de reconstrucción y agilizar los permisos que apliquen”. Hernández añadió que además presentaron ideas para trabajar una alternativa para el pareo estatal del 10% y comenzar a mover los proyectos de mitigación bajo los fondos federales Community Development Block Grant - Disaster Relief (CDBG-DR) y R3.

“También recomendamos la celebración de una cumbre con el sector de la construcción para tener un listado claro de las compañías puertorriqueñas interesadas en realizar los trabajos y que tengan toda la información necesaria para cotizar. Nuestra filosofía se evidencia en la siguiente consigna: El país se levanta desde los municipios”.

El presidente de los alcaldes asociados enfatizó en la importancia de acelerar las obras de reconstrucción “y entiendo que el COR3 puede ayudarnos mucho si se eliminan los procesos burocráticos para trabajar los Request for Advance (RFA). De hecho, esta es la primera vez que se nos impone este requisito por parte del Estado”. Del mismo modo, Hernández dejó claro que en situaciones con desastres pasados, “existía un mecanismo eficiente donde a los municipios se les adelantaba el 50% de los fondos, el resto los enviaban por etapas completadas. Al finalizar se auditaba y determinaban si procedía devolución o algún ajuste de fondos”.

Con relación a los permisos de construcción, el alcalde expuso que “existe confusión entre la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y el COR3 local, con respecto a los proyectos que requieren o no permiso de construcción. FEMA esta más flexible en cuanto a este punto, y COR3 entiende que todos deben tener permiso”.

Un ejemplo de este planteamiento es que en los proyectos de asfalto solamente se aprueban que no conllevan mitigación, que de ordinario no requieren ese permiso. “Si todos requirieran permiso, atrasaría los proyectos obligados que no contemplaron esos ‘soft cost’ y a los futuros, y añadiría más burocracia como porque habría que tener endosos tanto federales como estatales”. Entre las alternativas de fondos para el pareo Estatal del 10%, de acuerdo al Secretario de la Vivienda y la proyección estimada de proyectos, los fondos de pareo con CDBG-DR no serán suficientes. Con relación a los requisitos para los fondos CDBG-DR, se dieron a conocer después de los procesos de subasta realizados por los Municipios. “Es importante que garantice el pareo para todos los proyectos, incluyendo estos que comenzaron previo a la integración de Vivienda. Por otro lado, con relación al status de los proyectos mitigación Fase 1 y Fase 2.

“Los municipios sometimos propuesta para ambas fases, la primera con una asignación equitativa y la segunda por competencia. Aún los fondos no han sido liberados para la Fase 1 y se desconoce estatus de la Fase 2”, explicó el alcalde.

Con relación al programa ‘Private Property Debris Removal Program’ (PPDR), “el mismo está detenido. Los municipios sometimos el inventario de estorbos o propiedad privadas afectadas que aún no han sido atendidas por los dueños. El programa fue aprobado, pero se desconoce el estatus del proyecto. Según nos habían indicado, esto lo administraría Administración para el Financiamiento de Infraestructura (AFI). Finalmente, con relación a la elegibilidad del Programa R3, tras la revisión de los mapas de inundabilidad, los solicitantes que ubican en áreas inundables automáticamente se les está rechazando el rehabilitar sus viviendas dándole solamente la opción de relocalización. “Para nosotros es necesario que se revise este requisito, y el Departamento de la Vivienda (DV) evalúe estos casos de forma individual, para que se evalúe el riesgo y reconsiderarlas si dichas construcciones cumplen con el Reglamento 13 de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)”, finalizó el presidente de los alcaldes asociados.