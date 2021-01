Unos $200 millones es lo único que ha desembolsado el Departamento de la Vivienda del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG DR), confirmó este miércoles el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

De inmediato, el presidente de la Fderación de Alcaldes, Ángel Pérez, aceptó que esa suma es muy poco, tomando en cuenta que el gobierno tiene disponible $1,500 millones otorgados por el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) en julio de 2018 y que llegaron a la Isla para principios del 2019.

“Por eso es que estamos solicitando el que se pueda eliminar pasos y burocracia, que es totalmente innecesario porque no son requisitos del gobierno federal, para que se pueda agilizar y que los chavos lleguen”, afirmó el alcalde de Guaynabo a Primera Hora, al explicar que Vivienda impuso requisitos adicionales a los federales para poder desembolsar el dinero.

El tema del desembolso de fondos del CBDG DR fue uno de los principales en la reunión que realizaron este miércoles los miembros de la Federación de Alcaldes con varios secretarios de agencia en el Centro de Convenciones de Cataño. Rodríguez fue uno de los asistentes.

Los alcaldes, a su llegada al cónclave, se quejaron con Primera Hora de la lentitud en el desembolso de fondos.

Lornna Soto, de Canóvanas, expuso que este dinero aprobado a los pueblos es lo más necesario. Clamó por “mayor agilidad” en el desembolso. Alegó que los procedimientos establecidos por el Departamento de la Vivienda “es uno que hace, entonces, que se consuma más tiempo”. Culpó a un reglamento establecido por la agencia como responsable de la detención de los fondos.

Para Canóvanas, Soto espera recibir sobre $97 millones. Los proyectos principales serán para comunidades inundables y proyectos de mejoras permanentes.

“Nosotros le hemos pedido al gobernador (Pedro Pierluisi) que en eso tiene que tomar una importancia para que podamos sacar estos proyectos ya de una vez y por todas”, indicó, al reclamar una solución.

El alcalde de Cataño, Félix Delgado, explicó a este diario que el problema con el desembolso de los fondos del CDBG DR es que, “en la administración pasada, muchos secretarios eran incompetentes y no ejecutaron como tenían que ejecutar. Yo estoy convencido que ahora con esta nueva administración, (con) la nueva secretaria de la Gobernación (Noelia García) y el gobernador, esto va a cambiar. Lamentablemente, la política pública del pasado no fue la correcta, no fue la mejor y por eso los municipios dilataron el proceso de recuperación en sus municipios”.

A preguntas de Primera Hora, Rodríguez informó a la prensa que en Vivienda se realiza un proceso de evaluación de los procedimientos decretados en la pasada administración para desembolsar los fondos de CDBG DR. No estipuló cuándo culminarían ni cuáles serían los cambios que se acogerían.

“Ese dinero se va a comenzar a mover en lo sucesivo”, alegó, al señalar que se propone eliminar la burocracia.

El titular expuso, además, que de los $1,500 millones que administran del programa federal, unos $1,300 millones ya están obligados.