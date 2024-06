La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, aseguró hoy que el municipio que dirige es un lugar seguro, aunque solicitó a la Policía un establecer un plan “más riguroso” de patrullaje tras una masacre que cobró la vida de dos hombres y una mujer en el Paseo Atocha del referido municipio.

“Ponce es una ciudad segura. Nuestras calles y espacios públicos son de la familia ponceña y del que nos visita, por lo que este tipo de incidente no tiene cabida en nuestra ciudad, no lo vamos a permitir. No obstante, vaya de mi parte y todo el pueblo ponceño, nuestro más sincero pésame a sus familias de los pueblos hermanos.Al enterarme de los hechos me comuniqué de inmediato con el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres y convoqué una reunión a primera hora con la alta oficialidad de nuestra policía municipal y policía de Puerto Rico para establecer un plan aún más riguroso y agresivo”, dijo.

Asimismo, la funcionaria dijo que mañana, lunes, ofrecerá más detalles los ciudadanos sobre las medidas que tomará en el ayuntamiento.

“Ya sostuve conversaciones con el comisionado interino de la policía municipal Lellys Ramos y el comandante del área de Ponce de la policía de Puerto Rico, Joe Rivera con relación a la activación de un plan estratégico para reforzar la vigilancia y la prevención del crimen en este día de los padres. Mañana, luego de la reunión, le ofreceremos detalles a los ciudadanos sobre las medidas adicionales que implementaremos para asfixiar cualquier intención criminal adicional”, finalizó diciendo.