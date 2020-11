Cientos de simpatizantes abarrotadon esta noche las inmediaciones del comité popular en la Ciudad Señorial para celebrar la victoria del médico internista Luis Irizarry Pabón, quien venció por amplio margen de votos a la incumbente María “Mayita” Meléndez.

En medio de música, vítores y consistente algarabía, el Partido Popular Democrático local festejaba su retorno a la poltrona municipal ponceña tras 12 años de domino penepé.

“Pues me siento muy bien, le doy gracias a Dios primero que fue el que me puso en este encargo y gracias a él, por todas las promesas que me había hecho pues se han cumplido”, dijo el alcalde electo de Ponce.

“Ahora mismo no tengo los números finales, pero estamos cómodos. Ya la alcaldesa me llamó y aceptó su derrota y la semana próxima vamos a estar haciendo el comité de transición”, mencionó.

Asimismo, recordó que una de sus prioridades cuando asuma las riendas de la ciudad, será una auditoria forense de las finanzas municipales para visualizar la situación económica y reorganizar las dependencias del ayuntamiento.

“Quiero levantar la ciudad en todos los aspectos, una nueva organización, buena administración, transparencia, para que cada ponceño sepa lo que estamos haciendo”, reveló.

“Los empleados han sido muy sacrificados durante estos doce años y le vamos a dar el respeto y la dignidad que merece y en su momento, vamos a estar escuchando a cada empleado municipal”, apuntó.

Por su parte, la alcaldesa María Eloísa Meléndez Altieri, confirmó su llamada al alcalde electo a quien dijo que quería “una transición legal, clara y transparente, y que lo íbamos a ayudar para que comenzara la reconstrucción y la continuara”.

“Le dije que tranquilo, que esta semana nombraría el equipo y que obviamente, el pueblo decidió y lo estaba felicitando”, reveló.

Otra de las llamadas realizadas esta noche por Meléndez Altieri fue al alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, el cual también perdió las elecciones en ese pueblo.

“Dialogamos un montón porque nosotros trabajamos mucho juntos, los cinco alcaldes (de los pueblos afectados por los terremotos); tanto con Yauco, Guánica, Juana Díaz y Nelson también. Le di las gracias a todo el equipo de trabajo”, sostuvo con voz entrecortada.

De hecho, al salir de su comité de campaña, la ejecutiva agradeció a los policías municipales que cubrían en la zona, al expresarles que “ustedes son los mejores policías municipales”.

Cabizbaja y con los ojos llorosos, se despidió de aquellos que llegaron hasta el lugar, incrédulos por lo sucedido.