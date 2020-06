“Yo se lo digo a Wanda Vázquez, que está al garete”.

Esta expresión resume el desahogo que tuvo este jueves la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, contra la gobernadora de Puerto Rico por varias controversias que se suscitan en el gobierno durante la atención a la emergencia de salud pública que ha causado el coronavirus, especialmente ante el cambio en los números estadísticos anunciado por el Departamento de Salud, así como los múltiples problemas que se han reportado en el Departamento del Trabajo para atender a los desempleados.

Entre otras cosas, denunció que el gobierno es dirigido por la incompetencia y la corrupción. Alegó que es una “porquería”.

“Hay incapacidad del gobierno central de hacer lo que prometió”, soltó durante una conferencia de prensa que realizó en la Plaza del Pilar, en Río Piedras, en la que anunció el traspaso de la Casa Cultural Profesora Ruth Hernández Torres al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

Le increpó que acuda esta tarde a un cine a anunciar la nueva orden ejecutiva que regirá para controlar el contagio del coronavirus. Alegó que allí lo que haría es un “teatro”, un “showcito”, de carácter político, y que justificará la apertura de más sectores económicos con un cambio en las estadísticas del coronavirus.

“Va a ir al cine a hacer un teatro. Así que Wanda, no se trata de política. Se trata de salvar vidas. Se trata de que no puede manipular, Wanda Vázquez, los números como le da la gana para su conveniencia, para tratar de evadir la responsabilidad que tiene como gobernadora de darnos a todos la libertad de expresar nuestro apoyo o nuestra oposición a las políticas públicas, que la incapacidad y la porquería, porque esto que está pasando es una porquería…”, reprochó Cruz Soto.

La alcaldesa denunció que es “chanchullo” el que se hizo con las estadísticas del coronavirus. Se cuestionó cómo de un día para otro en San Juan había 717 casos positivos y bajaron a 242.

“Hay que dejar la pendejá, esta es la pendejá que hay que dejar”, soltó, al referirse a la supuesta manipulación de datos.

Añadió: “prepárense a ‘bepear’ (sic). Van a tener que poner un ‘beep’. Es la misma gente que en un chat dijo ‘cogemos de pendejos hasta a los nuestros’. Es la misma gente que le reía y todavía le ríe las gracias a Donald Trump cuando quiere humillar al pueblo de Puerto Rico. Es la misma gente que no pudo contar los muertos de María, porque no quisieron, y que ahora juegan con las estadísticas del contagio, porque les conviene políticamente. Es la misma gente que creen que la ley es para todo el mundo, pero para ellos no, porque esta mañana había un anuncito que fue retuiteado por la gobernadora del país. Wanda Vázquez Garced ‘retweet’ del Departamento de Transportación y Obras Públicas diciendo dónde van a estar asfaltando y no tiene el numerito de autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones. Es la misma gente que va a hacer el ‘showcito’ en el cine y que metieron preso a una persona porque quería comida pa’ los pobres. Entonces, se creen libres, prepárense a ‘bepear’ (sic) otra vez, que pueden de coger de pendejos al pueblo de Puerto Rico. Eso son palabras de Ricardo Rosselló”, afirmó la aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

Cruz Soto también tronó por la alegada insensibilidad que mostró el Departamento del Trabajo al enviar los cheques del desempleo, no a una dirección, sino a la expresión “La Misma”.

“Lo que eso denota no es simplemente un error tonto. Eso denota la incapacidad de un gobierno de sentir el dolor de su gente”, denunció.

La alcaldesa también acusó a Vázquez de demostrar “un problema de carácter” al atender tardíamente todos los problemas que enfrentó el Departamento del Trabajo en el pasado, bajo la administración de Briseida Torres.

“El problema es que mientras ella está con su pelo set, mientras los peluqueros no podían trabajar ella tenía el pelo set, ese es el privilegio. Cuando uno se siente con ese privilegio, a uno no le importa que en las urbanizaciones los viejos estén pasando hambre”, continuó en su descarga.

Expuso, finalmente, que ahora el gobierno de Vázquez será conocido como el de “La Misma”.

“Para Luis Fortuño fue ‘such is live’, para Rosselló fue ‘cogemos de pendejos a los nuestros’ y para Wanda es ‘La Misma’. No solamente es una descripción de quién es. Ella es la misma, la misma que permitió que a una niña con diversidad funcional que se defendía del bullying de ser negra, como si en este país hubiese blancos, y que ahora tiene la desfachatez de someter ante la consideración al mismo que pudo haber tomado una ruta administrativa para resolver esa situación y decidió tomar una ruta criminal. La misma dirección pasa, porque no les importa el dolor de la gente. No les importa”, sostuvo Cruz Soto, al referirse al nuevo secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.