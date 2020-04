Las alcaldesas de Canóvanas y Barceloneta, Lornna Soto y Wanda Soler, lamentaron hoy del duro golpe económico que han tenido con los cierres de sus centros comerciales tipo “outlets” y hablaron, aunque con tonos diferentes, de la necesidad de una reapertura gradual del comercio en sus municipios.

En WKAQ 580 AM, las alcaldesas enumeraron las diversas gestiones que hacen sus pueblos para atender a los ciudadanos en medio de la emergencia.

“Hemos salvaguardado a nuestra gente, pero en algún momento dado de forma responsable tenemos que abrir algunas áreas", dijo Soto, electa por el Partido Nuevo Progresista (PNP). “En algún momento tenemos que salir a la calle, el ‘outlet’ no está operando, ellos despidieron a sus empleados porque no están generando y el ‘outlet’ iban en auge de que nosotros recogimos prácticamente $1.6 millones, casi el doble de lo que pagaban a nuestro municipio”.

Soto sugirió la fecha de “la primera semana de mayo” como una buena para reanudar la actividad económica.

“Tenemos que aprender a vivir diferente, esto es algo que no se ha encontrado la cura”, sostuvo la alcaldesa.

La exsenadora dijo que tiene 13 casos confirmados de COVID-19, no cree que las escuelas deban reabrir los planteles por el momento, y que su municipio ha estado operando de forma ininterrumpida, aunque algunos servicios “desde las casas”.

Por su parte, Soler, electa por el Partido Popular Democrático (PPD), enfatizó en la misma radioemisora que aunque se vaya considerando abrir la economía esta debe ser “de forma muy gradual”.

“Sé que hay una necesidad de poner al país en funcionar económicamente. Estamos en estancamiento, el mejor ejemplo te lo puedo dar yo en Barceloneta, que tengo dos ‘outlets’. Y claro que es importante reabrir los ‘outlets’, pero la economía sé que en algún momento la vamos a recuperar, lo que no vamos a recuperar son las vidas”, dijo la alcaldesa de Barceloneta.

Soler dijo que casi 200 personas podrían trabajar en el ‘outlet’ de su pueblo, cerrado desde el inicio de las medidas del gobierno contra la pandemia.

“Hemos calculado, entre el ‘outlet’, alquileres y demás, en lo que va de la emergencia, hemos perdido un millón de dólares”, dijo la alcaldesa popular.

Soler también lamentó el pobre manejo de las estadísticas del gobierno, y contó que un alcalde vecino le dijo que hace dos semanas le da servicios a dos personas que dieron positivo, y el gobierno no tiene estos casos reportados en sus estadísticas.

También criticó que mucha gente no ha tomado consciencia. “Este fin de semana vi gente celebrando cumpelaños en sus casa, y aunque sea en la intimidad de sus hogar llegan visitas de otros lugares, así sea familiares, el COVID-19 se propaga de manera muy fácil, hasta que la gente no aprenda de que cada persona es un posible portador, no vamos a salir de esto”, sostuvo.

“Por 20 personas conscientes, hay 20 personas que no están conscientes”, agregó.