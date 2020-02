El excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) e integrante de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, dijo que el audio con unas declaraciones de la gobernadora se filtró en redes sociales “para hacerle daño”.

En entrevista en Radio Isla, Dávila indicó que las declaraciones son ciertas y fueron hechas en una reunión el sábado con los presidentes municipales y no en el caucus con los legisladores.

“Era una reunión privada, ahora allí hay gente que favorece a Wanda Vázquez y otros que favorecen a Pedro Pierluisi (la intención de divulgarlo era)… hacerle daño a la gobernadora”, sostuvo Dávila en la radioemisora.

PUBLICIDAD

“Yo te puedo decir en el contexto que esto se planteó… aquí en verano, el que pensaba que el partido nuevo progresista tenía la más mínima oportunidad de ganar las elecciones la gente pensaría que estaba loco, y si alguien le ha devuelto al Partido Nuevo Progresista la oportunidad de ganar las elecciones es Wanda Vázquez haciendo buen gobierno”, dijo Vázquez.

En el audio, filtrado desde anoche en redes, la gobernadora dijo: “Si las elecciones fueran hoy, el PNP ganaba, porque yo le traje a este partido, en cinco meses, la oportunidad de ganar las elecciones, pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes me están atacando a mí? Son ustedes mismos, nos es más nadie. Yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”.

Exclusiva 🚨🚨🚨🚨 a #LaSinObra la grabaron culpando al PNP de que la están atacando cuando ella en 5 meses le dio la esperanza al PNP de ganar las elecciones. ¡Que descarada! #LaGobe #MechaCorta #Nosirve pic.twitter.com/eerJTdieAf — ♏️aveRR (@maver23) February 4, 2020

Dávila dijo que esta era la primera reunión política de Vázquez y era “para que la conocieran".

Hoy la gobernadora no está en Puerto Rico. Vázquez se encuentra en Washington para el mensaje de Estado del presidente Donald Trump.