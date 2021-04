La ocupación de las unidades de cuidado intensivo en los hospitales alcanzó un 72% lo que representa otra señal de alerta ante el alza de contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19 que se experimenta en el país desde mediados de marzo.

Según datos publicados por el Departamento de Salud, hasta ayer 473 pacientes adultos estaban recluidos en unidades de cuidado intensivo, incluyendo 110 personas con un diagnóstico de COVID y 363 por otras condiciones.

Es decir que de las 657 camas que hay disponible para este tipo de cuidado hospitalizado, quedan 184 (28%).

El año pasado, durante la pandemia, el Departamento de Salud había identificado como barómetro o “botón de pánico” el escenario de llegar a un 70%. Luego, subieron el margen a un 75%.

En cambio, ante el acelerado ritmo en que se están llenando las unidades de cuidado intensivo y la cantidad de contagios de SARS- CoV-2 que se están registrando en la isla, los salubristas advierten que hay una señal de alerta para que se tomen medidas que eviten la saturación de salas especializadas y, eventualmente, el colapso de hospitales.

“Lo he estado diciendo en los pasados días, además de un alza en contagios está llegando un ‘boom’ de pacientes en condición crítica... ese 72% de ocupación en intensivo está entre lo más alto que hemos visto en la pandemia. Lo que preocupa es que adicional a esto también tenemos el problema de falta de recursos en los hospitales porque mucho personal está renunciando para irse a trabajar a Estados Unidos o a otros lugares de mejor paga en la misma isla”, sostuvo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.

El último informe del Departamento de Salud indica que hasta la noche del martes habían 500 adultos y 51 menores de edad hospitalizados por COVID-19. De los pediátricos, hay tres en intensivo y dos conectados a un ventilador. En el caso de los adultos hay 70 conectados a un respirador artificial.

De otra parte, hasta la fecha unas 110,113 personas han sido diagnosticadas con el virus a través de pruebas moleculares y 14,582 con pruebas de antígeno. Asimismo, se han registrado 2,224 muertes a causa del coronavirus. El 57% de los fallecimientos han ocurrido en el género masculino.

Por su parte, el intectólogo Agripino Lugo, quien atiende pacientes en el área este, recalcó que “ahora mismo hay 24 pacientes en los hospitales de Humacao... están aumentando los casos de intensivo”.

“El aumento es tanto en pacientes de condiciones que no tienen que ver con COVID como los de COVID... en el caso de los de COVID están llegando en un estado más avanzado de la enfermedad. Estamos viendo pulmonías dobles, problemas de oxigenación. Definitivamente, ha sido más crítica la situación ahora”, subrayó el especialista.

“Esto es una alerta y debemos evitar llegar a una etapa crítica, sobretodo, porque me preocupa que están llegando pacientes más jóvenes que los que veíamos antes que había mucha gente de más de 70 y 80 años. Ahora están llegando de menos de 50 y 40 años. Esta es la población que está en constante movilidad y metidos en chinchorros”, expresó al agregar que el gobierno debe promover un cierre parcial, en especial, los fines de semana. “Hay que hacerlo por cuatro a seis semanas y en ese periodo de tiempo aprovechar y vacunar la más cantidad de gente posible”, añadió.

Ayer el gobernador Pedro Pierluisi indicó en conferencia de prensa indicó que al momento un 27.3% de la población hábil para vacunarse en Puerto RIco ha completado las dosis requeridas de inmunización del COVID-19, mientras a un 50% se le ha administrado al menos una dosis de los fármacos disponibles.

Por su parte, el infectólogo Juan Carlos Lemos, quien atiende pacientes en hospitales de San Juan y Aibonito, dijo que se están percibiendo en las unidades de cuidado intensivo una combinación de pacientes con coronavirus como los que tienen otras enfermedades crónicas que pudieron haber descuidado su salud durante la pandemia.

“Están llegando pacientes jóvenes con COVID que tienen que ir directo a intensivo porque requieren oxígeno, aunque no necesariamente han sido entubados”, manifestó.

“Pero sí es una situación que preocupa porque en la unidad de intensivo estos pacientes no pueden estar juntos. Hay que separar a los de COVID y mantenerlos aislados para tener una protección adecuada y eso requiere, incluso, que haya un cuerpo de enfermería exclusivo para esa área y así evitar la contaminación cruzada entre pacientes... así que el panorama es un poco complicado”, acotó Lemos.

Reiteró que, actualmente, las unidades especializadas no están completamente llenas como para cerrar algún hospital, pero hay que estar vigilantes.

“La verdad es que sí está aumentando los números y hablando con otros infectólogos entendemos que estamos en un nivel de alerta. No estamos en alarma, pero debemos hacer todo lo posible para que nuestros hospitales no colapsen y estén preparados para que esto no ocurra. No queremos llegar al extremo de tener que negarle la admisión a un paciente. Eso es lo que como ciudadanía tenemos que evitar”, comentó.

Instó a las personas a identificar los síntomas graves de COVID y acudir, inmediatamente, a una sala de emergencia.

“Si hay fiebre persistente, falta de aire, dolor de pecho, tos crónica y se siente fatigado -como corto de aire-, debería ir a una sala de emergencia para ser evaluados... hay maneras de evitar una hospitalización con tratamientos monoclonales que no teníamos al principio de la pandemia y que pueden evitar situaciones graves”, reiteró el infectólogo.

El tratamiento monoclonal es efectivo para evitar hospitalizaciones

El Tratamiento de anticuerpo Monoclonal (MAB) es un tratamiento específico para COVID-19 que previene hospitalizaciones y severidad. Es un suero intravenoso que tarda una hora en administrarse, y contiene defensas contra COVID-19. Está indicado para personas con síntomas leves a moderados, con menos de diez días de enfermedad y con factores de riesgo asociados a severidad. Es importante que consulte si puede cualificar lo más pronto posible luego de su diagnóstico.

Al momento, se han ofrecido 556 tratamientos de anticuerpo monoclonal a los pacientes candidatos.

“Tenemos 1,300 viales disponibles de Bamlanivimab, de los cuales 1,122 están en 24 instituciones que ya lo están ofreciendo y 178 en ocho instituciones que aún no han comenzado a ofrecerlo. Para el tratamiento de anticuerpo monoclonal Regeneron, hay 304 viales disponibles, distribuidos en cinco instituciones alrededor de la isla. Durante la semana del 3 de abril al 9 de abril de 2021, se identificaron 103 pacientes candidatos al tratamiento MAB”, se describe en el último informe sobre este aspecto que desarrolló Salud para el 12 de abril.

Primera Hora solicitó una reacción al Departamento de Salud, referente al alza en ocupación de camas de intensivo y al momento de la publicación de esta historia no se había recibido respuesta.

Reacciona Salud

La coordinadora del programa de vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona, indicó a Primera Hora en declaraciones escritas que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en los hospitales se encuentra en 71 por ciento y es “motivo de preocupación”.

“Durante las pasadas semanas nos hemos encontrado un aumento en las hospitalizaciones vinculadas a COVID-19, dado el repunte de casos positivos. Es un escenario que vigilamos diariamente y es motivo de preocupación. Las hospitalizaciones están en 63 por ciento de capacidad, mientras que en el área de intensivo nos encontramos en el 71 por ciento. El llamado es constante, a no bajar la guardia, usar la mascarilla, mantener la distancia y continuar con los protocolos de prevención. Mientras avanzamos en la vacunación”, expresó Cardona.