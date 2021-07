El Departamento de Agricultura emitió este viernes una alerta a la ciudadanía que viaja a la República Dominicana para que no traigan a la Isla ningún producto derivado de los cerdos o ningún comestible proveniente, así como evitar visitar las fincas, para que los cerdos boricuas no se contagien con la Peste Porcina Africana que afecta a los animales del vecino país.

La exhortación la emitió el secretario de Agrciultura, Ramón González Beiró, luego de que el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Extranjeras en Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA por sus siglas en inglés) confirmara que la enfermedad afecta a los cerdos en la República Dominicana.

Expuso, mediante comunicado de prensa, que los supermercados en Puerto Rico no tienen entre su inventario de carnes este producto. Explicó que desde hace varios meses está prohibida la entrada de la carne de cerdo y los productos porcinos de la República Dominicana a los Estados Unidos o territorios, como resultado de las restricciones vigentes contra la peste porcina clásica. No obstante, la alerta surge para evitar que productos asociados a la carne de cerdo contagien a los cerdos en la Isla.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos. La peligrosidad de esta enfermedad no se transmite a los seres humanos, pero una vez un cerdo ha sido infectado se debe descartar al igual que todos los otros cerdos que han tenido contacto con el infectado causando grandes pérdidas económicas y productivas.

“Hasta el momento no hay tratamiento ni vacuna para la Peste Porcina Africana por lo que se necesita que los porcicultores estén bien atentos a los síntomas de los cerdos como por ejemplo; fiebre, pérdida de apetito, debilidad, diarrea, muerte súbita, entre otros”, explicó el secretario de Agricultura.

“Aduana y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional está aumentando las inspecciones de vuelos desde la República Dominicana para garantizar que los viajeros no traigan productos prohibidos a los Estados Unidos, no obstante nuestra responsabilidad es hacer el llamado a nuestra gente para que nos ayuden a evitar productos que puedan llegar a nuestros cerdos y contagiarlos. No existe la vacuna para esta enfermedad en cerdos y no queremos tener un impacto negativo en esta industria en momentos en que vemos oportunidad de crecimiento”, añadió González Beiró.

El funcionario dijo que para evitar que la enfermedad llegue a la Isla estarán vigilantes a la industria.

Solicitó que se evite “visitar fincas de cerdos o plantas de procesamiento de carne en el vecino país, así como evitar traer productos comestibles procedentes de dicho país”.

González Beiró informó que la agencia dará un taller para todos los porcicultores de Puerto Rico este próximo miércoles a la 1:30 p.m. en el Colegio de Agrónomos en San Juan para hablar de las medidas de prevención que se deben llevar a cabo a fin de evitar que la enfermedad llegue a la Isla.