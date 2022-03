La población de personas sin hogar continúa en aumento en la Isla, según alertaron recientemente un policía y un psicólogo a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado.

El doctor José Alvarado Méndez, quien es profesor en psicología de la Universidad Carlos Albizu, destacó que, sobre todo, “hemos visto un aumento en personas viviendo en las calles que provienen de países extranjeros, mayormente Estados Unidos e Islas Vírgenes, problemática que amerita análisis”.

Dijo que “el alza en el costo de vida -que en muchas ocasiones se ha hecho insostenible-, separaciones de su pareja y familia, uso problemático de sustancias, discusiones familiares o hasta problemas de salud mental” son los que llevan a las personas a deambular.

La alerta emitida por Alvarado Méndez y el agente Wilfredo Galarza Padró, de la División Relaciones con la Comunidad del área San Juan, surgió durante la evaluación del proyecto del Senado 778. El mismo propone crear el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”, al establecer la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar y al obligar a los municipios a designar a un oficial de enlace para lograr elaborar una respuesta sistémica para erradicar el problema.

La última información que se tiene del Conteo de Personas sin Hogar se realizó en la Isla en el 2019 y estableció que 2,535 ciudadanos sin techo y otros 2,227 pasan sus días en proyectos de vivienda transitoria. Se estima que, por cada persona contada, unas tres a cinco adicionales pudieran igualmente estar sin un techo donde vivir.

Los días 2 y 3 de marzo pasado se realizó el censo más reciente, pero no se han dado a conocer los resultados. Aun así, los expertos proyectan un incremento de personas sin hogar.

Galarza Padró manifestó que, “como agente del orden público y pastor en el área metropolitana, he sido testigo del incremento de personas sin hogar o adictas; el deterioro físico/emocional que experimentan estos ciudadanos; carencia de aseo personal, debido a que no cuentan con facilidades de baño; pernoctar a la intemperie y expuestos a humillación por parte de la ciudadanía”.

Según comentó Yorelys Rivera Amador, directora de la organización Iniciativa Comunitaria, “el sinhogarismo es una de las formas más extremas en que se manifiesta la pobreza en nuestros municipios”.

Urgió por un plan con acciones “extremas”, que ayude a las personas sin hogar a ganar confianza para solicitar ayuda, que se le dé acceso a servicios generales y especializados.

“Estos servicios deben tomar en cuenta factores como la salud, el uso problemático de drogas, discapacidad, la edad, el sexo, la identidad y la orientación sexual, entre otras”, sostuvo.

Sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema también es importante.

El psicólogo, por su parte, comentó que “en mi carrera profesional de más de 15 años he trabajado con poblaciones vulnerables, entre estas, pacientes de salud mental en hospitales psiquiátricos, personas con Trastorno de Uso Problemático de Sustancias y personas sin hogar. En esta trayectoria, he podido observar de primera mano las innumerables barreras que tienen las personas sin hogar para poder un techo y vida digna, como se le niegan servicios, como se les hace imposible tener acceso a servicios de salud y como día tras día se ven obligados a continuar en las calles porque no se les da opciones dignas. Es por esto se deben adoptar prácticas basadas en el respeto, compromiso, sensibilidad, acompañamiento y un trato digno a aquellos que viven en estas condiciones”.

Los deponentes favorecieron el proyecto de Vargas Vidot. El policía destacó que unificará esfuerzos a favor de las personas sin hogar y crearía un protocolo universal para atender el problema.

Familia no favorece la medida

Entretanto, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, informó en su ponencia que no favorece la medida. Aludió a que el gobierno atraviesa por una crisis fiscal, crear una nueva oficina ampliaría el andamiaje gubernamental en momentos en que se busca achicarlo y promueve la centralización de servicio, cuando el gobierno federal busca que “la participación de diversos actores en la administración y provisión de servicios”.

“Nuestra meta como gobierno es lograr de manera efectiva la reinserción a la comunidad y establecer estrategias de prevención dirigidas a atender a individuos y familias en riesgo de estar sin hogar. La situación económica de Puerto Rico es un factor determinante que puede ocasionar un aumento en el número de personas sin hogar que ha hecho que el estado asuma un rol activo para lograr brindar justicia social a todos por igual”, sentenció la titular.

Sin embargo, el proponente de la idea, el senador Vargas Vidot, estableció que el gobierno ha fallado en la atención a las personas sin hogar.

“La idea del Concilio Multisectorial, aunque bien intencionada, no funcionó, por lo que hay que establecer otro mecanismo para que el gobierno asuma su responsabilidad con las personas sin hogar. Por eso, insistimos en que haya política pública concertada para atender el sinhogarismo y estamos haciendo un trabajo de comisión para que nuestra propuesta (el proyecto del Senado 778) se nutra y se robustezca”, afirmó el legislador.

Por otro lado, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, hizo constar que los fondos federales asignado a cada agencia para atender los problemas de las personas sin hogar no se pueden transferir a ninguna otra agencia, como propone la medida.