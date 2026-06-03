El Procurador del Veterano de Puerto Rico, licenciado Agustín Montañez Allman, alertó a la comunidad veterana sobre una campaña fraudulenta que circula en las redes sociales y que promueve información falsa relacionada con supuestos beneficios para veteranos.

Según indicó mediante una comunicación escrita, la publicación asegura erróneamente que existe un descuento en el impuesto sobre habitaciones de hotel para veteranos elegibles, alegando que dicho beneficio surge de una enmienda a la Ley Núm. 272 del 25 de septiembre de 2012. El funcionario calificó la información como falsa y agradeció a la senadora Ada Álvarez Conde por alertarlo sobre la publicación.

Montañez Allman explicó que la Ley Núm. 272 de 2012 únicamente enmendó la Ley de Bancos de 1933 para modificar el manejo institucional de cuentas bancarias abandonadas o no reclamadas, por lo que no guarda relación con beneficios para veteranos ni con exenciones hoteleras.

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Imagen fraudulenta sobre beneficio a Veteranos. ( Suministrada )

“Es una total irresponsabilidad y una falsedad absoluta. En ningún momento esta ley refiere, ni directa ni indirectamente, a nuestros veteranos. Tampoco contempla beneficio o exención contributiva hotelera alguna para nuestros héroes”, enfatizó el funcionario.

Ante la situación, exhortó a los veteranos y al público en general a no compartir este tipo de contenido ni suministrar información personal basada en estas alegaciones. Además, recomendó verificar siempre la información a través de los canales oficiales del Gobierno de Puerto Rico y de la Oficina del Procurador del Veterano.

“Me causa una enorme indignación constatar que existan personas sin escrúpulos ni conciencia social, que no valoran el sacrificio perpetuado por nuestros veteranos. Intentar llevarlos al error al momento de realizar una reservación de hotel, provocando posibles disgustos y confrontaciones cuando no se les honre un beneficio que realmente no existe, es un acto de una bajeza inaceptable”, sentenció Montañez Allman.

La Oficina del Procurador del Veterano aseguró que continuará vigilante y orientando a la comunidad veterana para evitar que este tipo de desinformación continúe propagándose.