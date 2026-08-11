En momentos en que hay unos 36,000 abonados del servicio eléctrico a causa de mejoras programadas y las inclemencias del tiempo, el Zar de Energía, Josué Colón, alertó de la posibilidad de que se realicen relevos de carga durante las horas de mayor demanda.

En una publicación en las redes sociales, el funcionario precisó que la unidad #2 de la planta generatriz AES, en Guayama, salió de servicio “por una rotura en la caldera”.

“El estimado de tiempo para completar esa reparación es de cuatro días. Esta unidad, que está próxima a salir, reducirá 250 megavatios de la capacidad disponible del sistema de generación para atender la demanda máxima”, detalló.

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Según la página de LUMA Energy, se proyecta una deficiencia de 168 megavatios para la hora de mayor consumo.

De inmediato, pidió a los abonados a reducir el consumo de energía para evitar un mayor impacto en los relevos de carga.

“Exhortamos a los clientes a reducir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda entre 5:00 p.m. y 11:00 p.m. para reducir la probabilidad que clientes puedan ver afectado su servicio durante esas horas”, señaló Colón.

Por otro lado, fue el portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, quien explicó la razón por la que unos 36,000 abonados se encontraban sin servicio a eso de las 3:00 p.m.

Rechazó que se hubiesen activado ya los relevos de carga.

“Tenemos muchas mejoras planificadas y otros clientes por condiciones del tiempo”, indicó.