En un día que ya pasará a la historia como uno de los peores momentos en la historia electoral de Puerto Rico, la zona de San Juan era parte de la excepción en términos de que sus colegios habían recibido a tiempo los maletines y la gente que acudía a votar, estaba logrando hacerlo, al menos en su mayoría.

Sin embargo, ni siquiera San Juan escapó a complicaciones de largas filas en algunos colegios, en ocasiones de más de hora y media de espera, que forzaron a más de un votante a irse sin poder ejercer su derecho a votar.

Según pudo constatar Primera Hora, en la Escuela Superior Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo, a pesar del esfuerzo de los funcionarios del colegio, la espera en el más concurrido lado del Partido Nuevo Progresista (PNP) superaba la hora y media. En el Partido Popular Democrático (PPD) no había tanto público y se movía un poco más rápido.

“Aquí vino mucha gente y es por números, por lo de la pandemia”, comentó uno de los últimos en la fila, y quien le tocaba de momento dar la mala noticia a los que llegaba de que tenían que prepararse para la larga espera.

“Al menos aquí no ha pasado lo que está pasando por toda la Isla”, agregó el votante que prefirió no dar su nombre. “Pero supuestamente van a tener ocho horas desde que empiecen. Pero me preocupa eso. Pienso que podría afectar la elección”.

“Pero a ver si así votan de una vez al zángano ese está de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones”, agregó.

“Pero no creas que aquí hay gente frustrada por la espera. Yo espero lo que tenga que esperar, pero hay quien se ha ido”, sostuvo.

Mientras, un funcionario llamaba a otra veintena de votantes para que avanzaran a votar, Primera Hora conversó con una de las votantes que molesta con lo que ocurría y tras largo rato de espera, se marchó sin poder votar.

“Yo entiendo que con la tecnología que existe, este sistema no responde a las necesidades que tenemos actualmente”, sostuvo Aida del Valle. “Es ofensivo que tenemos una comisión que recibe tanto dinero y no puede proveer un servicio ágil, eficaz. Yo me voy. Lamentablemente no pude votar. Aquí hay personas esperando desde las 10:00 a.m. (era la 1:30 p.m. al momento de la entrevista), dicho por el mismo representante del PNP

Adentro, los funcionarios intentaban lo mejor que podían, con personas de voto adelantado que no pudieron ejercerlo y estaban llegando a hacerlo, personas impedidas, otros que tenían que ser añadidos a mano. Y todo lo hacían además tratando de mantener las medidas de seguridad contra el COVID-19.

Según comentaron funcionario, un sinnúmero de factores estaban haciendo el proceso más lento, desde las medidas de seguridad hasta la falta de funcionarios de colegio. De hecho, de las 9 casetas que habían preparado, solo estaban funcionando seis porque no había suficientes funcionarios de colegio.

Por otro lado, muchos de los que habían pedido voto adelantado no lo pudieron hacer y estaba llegando este domingo, ejerciendo su turno de prioridad y retrasando aún más la fila regular.

De acuerdo con los funcionarios, “hay que hacer algo” para las elecciones generales porque de lo contrario las esperas serán incluso peor.

En otro colegio también de la zona de Puerto Nuevo, en la escuela Rafael Hernández, sin embargo, las cosas estaban mucho más ágiles, y dos votantes entrevistados aseguraron que el proceso había “transcurrido como esperaba, sin esperar mucho tiempo, todo de manera bien rápida”.