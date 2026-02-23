Un proyecto de ley busca garantizar que al menos un padre o adulto responsable pueda entrar gratuitamente a los eventos deportivos de sus hijos, luego de que surgieran cuestionamientos de familias que, además de pagar uniformes y cuotas de inscripción, también deben costear la entrada para verlos competir.

La medida, presentada por la representante del Distrito 27 por el Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez Soto, crearía la “Ley para la Protección y Acompañamiento de Menores en Eventos Deportivos”.

Según explicó la legisladora, el objetivo es asegurar que todo menor que participe en competencias celebradas en instalaciones gubernamentales cuente con un adulto responsable sin costo de admisión.

“Desde la óptica deportiva la presencia de un adulto responsable además de supervisión en caso de emergencia médica o disciplinaria también provee apoyo emocional al menor atleta, un elemento clave para su desarrollo. Por ello, la radicación de esta medida”, explicó a través de declaraciones escritas Martínez Soto.

El proyecto establece que todo organizador de eventos deportivos donde participen menores deberá permitir la entrada gratuita de un adulto responsable por cada atleta. La disposición aplicaría a torneos, competencias, exhibiciones y otras actividades realizadas en instalaciones públicas, y exige un proceso claro de acreditación sin trato discriminatorio.

Además, la medida contempla penalidades administrativas que van de $500 a $1,000 por incumplimiento, así como la posible suspensión o revocación del permiso de uso de la instalación pública.