La senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida en redes sociales como la “abogada motorizada”, radicó un proyecto de ley que busca crear la “Ruta de la Fe” en Puerto Rico.

¿De qué trata la medida?

El proyecto de ley, presentado el pasado 10 de febrero, ordenaría a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración y mantenimiento de un mapa digital interactivo o aplicación móvil que integre la Ruta de la Fe, la cual incluiría zonas de peregrinación histórica y sitios de interés religioso que los turistas podrían visitar y consultar fácilmente. E

“La tradición católica, que identifica aproximadamente al 63% de la población y cuenta con más de 300 parroquias distribuidas en las seis diócesis y arquidiócesis de la Isla, constituye un patrimonio vivo que merece ser promovido de manera estructurada y accesible”, lee la exposición de motivos de la medida.

PUBLICIDAD

El texto también resalta que la ruta ofrecería experiencias auténticas que conectarían a visitantes locales e internacionales con la historia, la fe y la identidad cultural puertorriqueña. La medida cita como ejemplo de éxito el Camino de Santiago en España, una ruta de peregrinación que realizan fieles en un viaje espiritual y religioso hacia la tumba del apóstol Santiago Mayor.

En Puerto Rico, la ruta incluiría, entre otras paradas, la Catedral Basílica Menor de San Juan Bautista, fundada en 1521 y considerada la más antigua de Estados Unidos. El recorrido combinaría elementos de senderismo y recomendaciones de paradas culturales y religiosas.

Otras zonas que Soto Aguilú propone incluir en la Ruta de la Fe, son: el Santuario de la Virgen del Pozo en Sabana Grande, la Iglesia de Piedra en Camuy, la Montaña Santa en San Lorenzo, entre otros sitios de interés religioso y cultural distribuidos por toda la isla.