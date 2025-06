Luego de múltiples controversias en el Senado de Puerto Rico, la más reciente relacionada a empleados que denunciaron acoso laboral, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, fue removida de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico en ese cuerpo legislativo.

Así lo precisa una comunicación escrita que le refirió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a la legisladora, y que cita El Nuevo Día.

La destitución entraría en vigor mañana, primero de julio.

“De conformidad con las secciones 6.1 (d) y 12.1 del Reglamento del Senado, Resolución del Senado Núm. 13, aprobada el 9 de enero de 2017, según enmendada y ratificada el 13 de enero de 2025, le informo que, a partir del 1 de julio de 2025, quedará relevada de su designación como presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico”, lee la misiva enviada a Soto Aguilú, también conocida en redes sociales como “la abogada motorizada”.

La legisladora de la Palma, que está en su primer cuatrienio como senadora, ha protagonizado varios encontronazos con el presidente senatorial. Uno de los más llamativos, ocurrió en abril, durante una vista a la entonces designada secretaria de Estado,Verónica Ferraiuoli, en la que Soto Aguilú se expresó inconforme con el tiempo que le dieron para hacer preguntas, y Rivera Schatz frenó su deposición diciéndole, entre otras cosas, que dejara de hacer “insinuaciones y preguntas de encargo".

En una sesión posterior, la senadora consideró que los comentarios del presidente senatorial fueron una “calumnia”, dijo que ella recibía “un trato distinto a los demás senadores”, y exigió que se presentara prueba documental de que ella hacía preguntas de encargo.

La legisladora también fue cuestionada por el presidente senatorial por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivamente. Entonces, ante las cámara de TeleOnce, aseguró que tuvo problemas de salud.

Desde el punto de vista, como senadora, creo que la vara que se me aplica a mí es distinta a la de los restantes 26... ¿Cómo me sentí? No le voy a decir que me sentí mal, pero creo que el foco no puedo ser yo. Yo hago mi trabajo. Yo he radicado más de 105 medidas legislativas en 99 días. Yo no falto al trabajo. Yo me excuso con tiempo, lo hago por correo electrónico, por llamada telefónica. Y lo único que quiero es que con la misma prudencia que él entiende que obró, el lunes aclare el récord”, afirmó entonces.

Más recientemente, en el programa Jugando Pelota Dura, que transmite TeleOnce, un exempleado de la senadora que habló en condición de anonimato, aseguró que era víctima de acoso laboral y dijo que esta le profería palabras soeces a él y sus compañeros de trabajo.

La carta enviada a la senadora no revela si la destitución está relacionada a alguna de estas situaciones.