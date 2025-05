Luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz solicitara a la senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida como la “abogada motorizada”, que presentara justificación por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivamente, esta respondió diciendo que en ese cuerpo legislativo se le evalúa con una vara “distinta” a la de sus compañeros.

En un aparte con varios medios de prensa, la también licenciada respondió a los cuestionamientos que hizo el presidente senatorial, quien afirmó que el 28 de abril esta abandonó la sesión legislativa, y posteriormente, los días 5, 8 y 12 de mayo se ausentó.

PUBLICIDAD

“Ya yo en el día de ayer radiqué por la mañana el informe que me solicitó la Secretaría del Senado. Fuí personalmente a la Secretaría, a la Presidencia, con todos los anejos, las evidencias, las justificaciones y los planteamientos de derecho”, afirmó la senadora al ser abordada por TeleOnce.

Al mismo tiempo, mencionó que en en Senado hay sillas vacías todo el tiempo, y que no ve que a nadie más le pidan justificar sus ausencias, por lo que solicitó a Rivera Schatz que “aclare” el récord.

“Desde el punto de vista, como senadora, creo que la vara que se me aplica a mí es distinta a la de los restantes 26... ¿Cómo me sentí? No le voy a decir que me sentí mal, pero creo que el foco no puedo ser yo. Yo hago mi trabajo. Yo he radicado más de 105 medidas legislativas en 99 días. Yo no falto al trabajo. Yo me excuso con tiempo, lo hago por correo electrónico, por llamada telefónica. Y lo único que quiero es que con la misma prudencia que él entiende que obró, el lunes aclare el récord”, afirmó también en referencia al presidente senatorial.

Esta no es la primera diferencia que tiene Soto Aguilú con Rivera Schatz. Y es que el 24 de mayo, en la Comisión Total que se celebró para discutir asuntos relacionados a la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, la senadora recibió una reprimenda del presidente del Senado.

“Como me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo 5 minutos, usted me perdona”, lanzó Soto Aguilú a la designada en medio de una pregunta.

PUBLICIDAD

El comentario hizo que el presidente senatorial detuviera el turno de la senadora.

“Compañera le voy a decir una cosa: Suspenda los comentarios y haga las preguntas. No trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones. Me hace el favor, 5 minutos son para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo“, dijo por su parte Rivera Schatz.

El 28 de mayo en medio de la sesión, la senadora novoprogresista pidió a la presidencia que mostrara prueba de que ella hacía preguntas de encargo, y se retiró del cónclave.

“Quiero el mismo respeto, la misma vara y la misma consideración... A mí me cobija el derecho a la libertad de expresión”, cerró diciendo hoy tras ser abordada sobre esta nueva controversia.