Amazon Web Services (AWS) lanzó un nuevo programa educativo, disponible en Puerto Rico de manera gratuita y en español, anunció este viernes la gobernadora Jenniffer González Colón.

Se trata de cinco nuevas rutas de conocimiento dentro de su programa AWS Entrena Puerto Rico. La plataforma evoluciona para ofrecer rutas de aprendizaje especializadas que abarcan desde los fundamentos de inteligencia artificial y computación en la nube hasta el desarrollo de aplicaciones, la productividad empresarial, la formación docente y el escalamiento de negocios.

“En Puerto Rico estamos apostando a que nuestra gente tenga las herramientas necesarias para competir y prosperar en una economía cada vez más impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial. Esta alianza con AWS nos permite ampliar el acceso gratuito a capacitación de primer nivel para nuestros estudiantes, docentes, emprendedores, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Nuestra meta es clara, desarrollar talento local, abrir nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento, y continuar posicionando a Puerto Rico como un destino competitivo para la innovación y la inversión. Cuando invertimos en el conocimiento y las capacidades de nuestra gente, invertimos directamente en el futuro y el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

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Las nuevas rutas de AWS Entrena Puerto Rico están diseñadas para que cada puertorriqueño, sin importar su perfil o experiencia previa, pueda acceder a formación relevante y de calidad que le permita aprovechar las oportunidades que trae la revolución de la inteligencia artificial.

La experiencia de aprendizaje está organizada en líneas de conocimiento, que permiten construir programas de formación flexibles de acuerdo con los objetivos de cada usuario. Las cinco nuevas líneas son:

Aprende de IA: reúne rutas para comprender la IA, aprender a construir agentes y fortalecer conocimientos clave para avanzar hacia la certificación AWS Certified AI Practitioner. Incluye tres cursos: IA sin límites (9 horas), que lleva de comprender qué es la IA para utilizarla de forma práctica; Agentes de IA, sin código (2 horas), para aprender a construir agentes de IA sin necesidad de programar; y AI Practitioner (10 horas), orientado a la preparación para la certificación profesional de AWS en inteligencia artificial.

Aprende de Nube: permite construir una base sólida en computación en la nube y los servicios de AWS. Incluye Fundamentos de Nube (2 horas), con los conceptos esenciales sobre cómo funciona AWS, y AWS Cloud Practitioner Essentials (13 horas), que profundiza en los servicios y casos de uso principales y fortalece la preparación para la certificación AWS Certified Cloud Practitioner.

Aprende a ser Builder: está diseñada para quienes quieren pasar de entender la tecnología a construir con ella. Especialmente orientada a estudiantes y desarrolladores, esta línea desarrolla progresivamente conocimientos de nube, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones. Combina Fundamentos de Nube e IA sin límites con la ruta De Cero a Builder (13 horas), una experiencia práctica donde se explora serverless, arquitectura de aplicaciones, bases de datos, Amazon Bedrock, Kiro y desarrollo asistido por IA.

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Potencia tu negocio con tecnología: ofrece herramientas prácticas para hacer más productivas y competitivas a las empresas. Esta línea está especialmente orientada a pequeñas y medianas empresas y personas que buscan utilizar la IA para optimizar procesos sin necesitar conocimientos técnicos avanzados. Combina los cursos IA sin límites y Agentes de IA: sin código, para un total de aproximadamente 11 horas de formación.

AWS Entrena Docentes: utiliza la tecnología e inteligencia artificial como herramientas para transformar la enseñanza. Diseñada para docentes y educadores, combina Fundamentos de Nube, IA sin límites y Agentes de IA: sin código, junto con una ruta especializada (próximamente disponible) que abordará casos de uso de IA en educación, herramientas de productividad, AWS Academy, laboratorios prácticos y los pasos necesarios para comenzar a utilizar la plataforma con sus estudiantes.

“En AWS creemos que el acceso al conocimiento en inteligencia artificial y computación en la nube debe estar al alcance de todos, así como democratizamos el acceso a la nube hace 20 años, hoy queremos hacer lo mismo con la inteligencia artificial, y eso empieza por la formación de talento. Hoy damos un paso más con AWS Entrena Puerto Rico, al ampliar nuestra oferta de rutas para llegar a más personas, docentes, estudiantes, desarrolladores y emprendedores. Agradecemos al Gobierno de Puerto Rico con quienes compartimos la convicción de que la educación es el motor más poderoso para cerrar brechas y generar oportunidades, dijo Américo de Paula, director de AWS para el norte de América Latina y el Caribe.

Asimismo, la Universidad de Puerto Rico (UPR) se integra como aliado académico para ampliar el alcance de la iniciativa y promover nuevas oportunidades de formación tecnológica.

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La participación de la UPR permitirá sumar el alcance académico e institucional del principal sistema público de educación superior de Puerto Rico a los esfuerzos de capacitación tecnológica, particularmente en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y otras tecnologías emergentes.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, destacó que esta colaboración representa una oportunidad para acercar a estudiantes y docentes a conocimientos y credenciales vinculados directamente con las transformaciones que experimenta el mercado laboral.

“Desde nuestro rol como principal sistema público de educación superior, tenemos la responsabilidad de exponer a nuestros estudiantes y docentes a las competencias que están transformando el mercado laboral. Esta alianza amplía el acceso a formación especializada en inteligencia artificial y computación en la nube, complementa la preparación académica con nuevas credenciales y fortalece el vínculo entre la Universidad, la innovación y las oportunidades profesionales”, afirmó Jordán Conde.

A través de sus 11 recintos y unidades, la UPR apoyará la divulgación de AWS Entrena Puerto Rico entre estudiantes, docentes y la comunidad universitaria, promoviendo la participación en las distintas rutas de aprendizaje disponibles. La colaboración también contempla promover oportunidades de capacitación para docentes y estudiantes; impulsar competencias y microcredenciales vinculadas a las necesidades actuales del mercado laboral; identificar posibilidades de colaboración académica y de investigación; y contribuir al desarrollo de talento especializado para sectores tecnológicos y económicos en crecimiento.

Como parte de esta colaboración, las credenciales emitidas a quienes completen las rutas de aprendizaje incluirán el logo de la Universidad de Puerto Rico, reconociendo la participación institucional de la UPR junto al Gobierno de Puerto Rico y AWS en esta iniciativa de formación tecnológica.

Todos los cursos son gratuitos, en español y en línea. Los interesados pueden registrarse en pr.awsentrena.com y elegir la ruta que mejor se adapte a su perfil y objetivos.