Como negra, integrante de la comunidad LGBTTQ+ y abogada independentista, Ana Irma Rivera Lassén ha tenido que romper esquemas y enfrentar ataques racistas.

Ahora, con una modesta campaña, no visible en los medios de comunicación masiva, la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) busca uno de los puestos por acumulación en el Senado.

La candidata a senadora propone una agenda fundamentada en la defensa de los derechos humanos -acceso a servicios de educación, salud, vivienda y retiro-, en combatir la desigualdad y en el pueblo se vea representado en la Legislatura.

“Voy a hacer mucho énfasis en las tecnologías de la información y comunicación como un derecho humano, que las personas tengamos el derecho protegido de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Eso es lo que se llama la brecha digital y se usa para medir las grandes desigualdades sociales, económicas y de toda índole que hay”, dijo en entrevista con Primera Hora.

“Eso no es opcional en el gobierno, ya lo tiene que reconocer como un derecho”, dijo para agregar que el MCV también tiene entre sus principales propuestas la reconstrucción de muchas de las instituciones del gobierno, la defensa de los derechos de los trabajadores, la celebración de una asamblea constitucional de status y el desarrollo de un nuevo Código Electoral, que entre otras cosas, garantice una segunda vuelta y un referéndum revocatorio.

“El Código Civil vamos a tener que trabajarlo con unas primeras enmiendas para garantizar que no haya espacios de discriminación en derechos ganados ya”, dijo también la líder feminista, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas.

Opinó que el problema principal actual de la Asamblea Legislativa es “la falta de transparencia, de credibilidad y de que la gente percibe que las personas que están allí, no están viendo que están representando al pueblo de Puerto Rico y que ese no es un espacio para su enriquecimiento personal”.

“Puerto Rico ha perdido mucha fe en la institución de la Legislatura y hay que recuperarla. La gente tiene que verse representada en la Legislatura, esa es realmente la función de la Legislatura”, subrayó la abogada.

“Si yo logro prevalecer, como espero, lo primero que haría es tratar de que se quiten esas barbaridades que están frente a la Legislatura, todas esas vallas que se han puesto allí y abrir todas las posibilidades de que la gente pueda comunicarse”, expresó Rivera Lassén.

“No es que las puertas de la Legislatura tienen que estar abiertas para todo el mundo, es que la llave le pertenece al pueblo de Puerto Rico. No la entrega a nadie, a ningún legislador o legisladora y cuando vota por esa persona, el pueblo de Puerto Rico siempre se queda con la llave”, acentuó.

Dijo que para ella ha sido “bastante duro” compaginar la presidencia del MVC con su campaña como candidata y calificó de decepcionante, el que algunos medios de comunicación no la hayan procurado para hablar sobre sus propuestas legislativas.

“Yo llevo muchos años y la gente sabe que soy accesible a los medios. De la manera en que he recibido llamadas han sido más para cosas que a mi no me han parecido adecuadas ni siquiera como presidenta del MVC, porque me parece que Victoria Ciudadana está para aportar al País de una manera distinta de hacer política y no voy a prestar mi voz para hacer la política tradicional de siempre, de división y de mensajes que no ayudan al pueblo puertorriqueño a mirar en una dirección de inclusividad del País”, expresó Rivera Lassén.

En torno al proceso electoral dijo que “eran de esperarse” las denuncias sobre el manejo de papeletas y de las votaciones por adelantado.

“Lo que está pasando es lo que habíamos advertido mucha gente de que iba a pasar cuando se aprobó un Código Electoral como el que se aprobó. Cuando ya el proceso estaba tan avanzado cambiaron las reglas de juego”, dijo para agregar que muchos de los problemas que se han desatado eran previsibles.

“Estas son las consecuencias de haber hecho lo que hicieron que aparte del Partido Nuevo Progresista (PNP), nadie más estaba de acuerdo en que eso se hiciera. Ese es un Código para el PNP tratar de mantenerse en el poder. Tiene tantos problemas su ejecución su puesta en marcha que es poquito lo que hemos visto. Creo que van a seguir complicándose las cosas”, aseguró.

“Creo que estamos viviendo un hito histórico distinto y estoy convencida de que es el comienzo del fin del bipartidismo”, agregó la Presidenta del MVC.