El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ofreció detalles sobre la condición de salud de su esposa, la ex primera dama, Luisa ‘Piti’ Gándara, al tiempo que reveló que la también exlegisladora ha estado recibiendo quimioterapias debido a que el cáncer que enfrentaba, ha alcanzado otros órganos de su cuerpo.

“Quiero aclararlo, ‘Piti’ no está en intensivo, ‘Piti’ no está entubada ni mucho menos de eso”, manifestó Acevedo Vilá en un video que colgó en sus redes sociales y en el que habló ampliamente sobre el cuadro de salud de su esposa, el que describió como delicado pero estable. En lo que catalogó como una excepción a lo que ha sido su costumbre de no abordar públicamente los asuntos personales y familiares, Acevedo Vilá explicó reveló que Gándara ha estado recibiendo quimioterapias por venas durante al menos un mes, debido a que el cáncer del seno que se le trató años atrás, se metastizó, afectando su colon.

“Ese es un tipo de metástasis no muy común de cáncer de seno. La mayoría de los casos de cáncer de seno que hacen metástasis van a otros órganos. El hecho de que no sea muy común le planteaba un reto a su equipo de doctores. Por otro lado, y nos lo ha dicho su oncólogo, precisamente porque la situación de ella es de metástasis de seno y tristemente, el cáncer de seno es el más común en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, ha habido muchos medicamentos y tratamientos para atenderlo. Y desde el 2016, Piti ha estado en diferentes tratamientos”, manifestó el exgobernador.

Acevedo Vilá añadió que la situación de salud le generó una obstrucción en el área del colón a Gándara, “lo que tiene, como usted se puede imaginar, todas las consecuencias en términos de digestión que trae eso”.

El exmandatario añadió que, debido a que después de cierto tiempo, los tratamientos pierden cierta efectividad, el equipo médico que atiende a la exprimera dama decidió someterla nuevamente a una ronda de quimioterapias.

Acevedo Vilá reveló que la quimioterapia “le dio bien duro. Piti lleva semana y media hospitalizada en un hospital de San Juan. Su situación yo la podría describir como delicada, pero estable. El diagnóstico de su doctor de cabecera es que lo que está pasando es una combinación de la enfermedad, obviamente el cáncer está activo ahí, pero más que nada, que es un efecto de esa quimioterapia. La quimioterapia era la cuarta, pues se van acumulando y eso es lo que la ha tenido en el hospital. Va a ir mejorando poco a poco, de día a día”.

Añadió que, durante la mañana, antes de su acostumbrado podcast, habló con su hija Gabriela, quien se encontraba con Gándara en el hospital y ésta le indico que su esposa “había despertado y que estaba peleando con los Cangrejeros de Santurce porque vio el juego de ayer por televisión y los Cangrejeros perdieron ayer con Bayamón. Así que eso les quiere decir a ustedes el estado de ánimo en el sentido de cómo esta Piti”.

Acevedo Vilá aseguró además que la exeducadora está totalmente consciente y alerta.

“Si ha tenido periodos de dolor, ha tenido periodos de mucho dolor, lo que nos duele a ella y nos duele a nosotros, pero como les dije a principios, ella está en una situación delicada, pero estable”.

Añadió que confían en que la condición de la exprimera dama continúe mejorando a diario y que “en algún momento pronto, no va a ser hoy, no va a ser mañana, nos digan que nos la podemos traer para la casa, donde vamos a estar aquí, como ha sido siempre en este hogar. Sus dos perros y su gata la extrañan y están esperándola aquí”.

Por último, Acevedo Vilá agradeció la preocupación y las muestras de cariño del pueblo y exhortó a que “sigan mandando sus buenas vibraciones, sigan mandando sus buenas intenciones, sigan mandando sus oraciones. Piti es una mujer de mucha fe. Esa es la situación de salud de mi querida Piti y con las oraciones de ustedes, las buenas intenciones de ustedes, las buenas vibraciones de ustedes, la bendición del Señor y el cuido que le dan sus médicos y todo el equipo que la atiende allí en el hospital, esperamos tenerla pronto en casa”.