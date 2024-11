El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, recomendó al candidato de la Aliaza -entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)- a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Albelo, no crear “expectativas falsas” sobre un posible triunfo.

Natal Albelo, pese a estar abajo por más de 5,000 votos con el 95% de los colegios contabilizados, no ha concedido la victoria al actual alcalde y candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero Lugo.

Tras la elección del pasado martes, el director de campaña de Natal Albelo, Juan Pablo Hernández, dijo a la prensa que confiaban en que “cuando bajen las unidades más grandes, nos iremos al frente”.

La ventaja de Romero Lugo, no obstante, no ha cedido desde entonces, por lo que el comisionado electoral del PNP recomendó a este no crear expectativas falsas entre sus seguidores.

“Yo quiero ser responsable en estas expresiones. No creen expectativas falsas. Yo escuché a Natal creando expectativa falsa ante la gente que lo sigue, de que en el escrutinio él puede prevalecer. Es todo lo contrario”, precisó.

“Esa ventaja de Miguel Romero se va a ir ampliando, hay populares votando con Miguel Romero, penepés votando íntegro con Miguel Romero, pocos votos para la Alianza en este voto adelantado. Ellos lo sabían y esa es la realidad”, cerró diciendo.

En San Juan, según los datos del portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), faltan por contar los votos de unos 20 colegios electorales.