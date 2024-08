Aibonito. El gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, celebraron esta mañana el inicio del nuevo año escolar en la Escuela Elemental Rabanal, en Aibonito, a donde decenas de niñas y niños llegaron, en su inmensa mayoría sonrientes e intercambiando animados saludos con maestros y colegas de clases.

Luego que sonara el timbre indicando el inicio de clases, el gobernador y la secretaria recorrieron el plantel en compañía de varios funcionarios, el director escolar y el alcalde Aibonito, William Alicea, y compartieron brevemente con estudiantes, educadores y demás personal escolar allí presentes. En un momento dado, hasta le dedicaron una canción al primer mandatario con motivo de su visita.

PUBLICIDAD

Terminado el recorrido, el gobernador se dirigió a los medios y aseguró que este inicio de clases en el sistema de escuelas públicas ha sido uno exitoso, a pesar que hay decenas de escuelas que tenían alguna situación que les impedía comenzar con normalidad.

“Nos sentimos bien satisfechos del inicio que estamos teniendo. La inmensa mayoría de los maestros, es decir el 99% de los maestros están reclutados. Eso no se veía en el pasado. Muchos años, pues, faltaban maestros, esa era una de esas situaciones que se enfrentaban. Ya en este año no ocurrió”. Afirmó, agregando que también tenían un porcentaje “altísimo” de reclutamiento de asistentes de maestros, de 93%.

El gobernador Pedro Pierluisi, junto a la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, visita la Escuela Elemental Rabanal de Aibonito, como parte del inicio de clases del nuevo año escolar. ( Xavier Araújo )

En cuanto a las escuelas, agregó Pierluisi, “la inmensa mayoría, más del 90% están debidamente pintadas”, y “para el final de este semestre vamos a haber atendido todas las escuelas” a las que había que corregirle el problema de columnas cortas para que sean más resistentes a movimientos sísmicos. Añadió que “estamos inmersos en unas mejoras a la infraestructura en muchos planteles”.

“El sellado techo, ahí el porcentaje no es tan alto, pero estamos en lucha, estamos tratando de sellar esos techos. Todas estas cosas no se hacían hacía décadas”.

Además, indicó que también se habían estabilizado las escuelas del sur que resultaron afectadas por los terremotos de 2020, para lo que se destinaron más $500 millones, “y allí se ha dado la educación presencial prácticamente en todo momento, a pesar de aquellos terremotos que vivió el sur”.

El gobernador también aseguró que se habían provisto los recursos necesarios para que llegaran los materiales a los salones de clase, pues todos los directores escolares tenían una tarjeta de débito para esos fines, “y también nos hemos ocupado de que en la canasta básica atendamos el asunto del calor que enfrentamos en todo Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

No obstante, el gobernador reconoció que hay planteles, “pocos, muy pocos, unos siete u ocho” que no reabrieron por “trabajos importantes de infraestructura”, y hay otras escuelas “en interlocking, es decir que el horario no es el usual, por razón de que se están reparando escuelas”.

Asimismo, admitió que hay “18 escuelas, de las 856 que tenemos, que no tienen servicio de agua, que no han abierto”, pero “deben tener su servicio de agua mañana”.

Otras 56 escuelas no tenían servicio eléctrico, y solo trabajarían hasta el mediodía, pero el gobernador aseguró que, “los trabajos de LUMA continúan” y deberían recuperarlo pronto.

“El inicio escolar está excelente”, insistió. “Son 856 escuelas que tenemos, acabamos de pasar una tormenta tropical, así que esas cincuenta y tantas escuelas que no tienen el servicio eléctrico, pues se le irá restableciendo igual que está pasando en todo Puerto Rico. En cuanto a las escuelas que no tienen agua para mañana anticipamos que la van a tener. Pero no podemos tapar el cielo con las manos, tuvimos una tormenta días atrás. Pero sí, el inicio se está dando excelente”.

De hecho, abordado sobre la labor de LUMA, tras el paso cercano de la entonces tormenta tropical Ernesto, el gobernador, Pierluisi alabó los trabajos de la empresa operadora de los componentes de transmisión y distribución de energía eléctrica, afirmó que “el que lo tengamos en 96% desde ayer, a tres días de la tormenta, eso yo lo veo con buenos ojos”. La tormenta tropical Ernesto tuvo un paso cercano a nuestra zona el pasado miércoles, 14 de agosto, lo que provocó que más de 700,000 abonados quedaran sin energía.

“Vimos una recuperación rápida de este evento. Claro, donde hubo gran impacto, ahí toma más tiempo, y lo importante es que LUMA haga su trabajo y la estaremos fiscalizando para que así sea”, sostuvo.

“Obviamente, siempre van a venir críticas. Estamos en un año electoral, un año que, pues, causa que haya un poco más de protagonismo de la cuenta y que vengan las críticas, a veces injustas. Pero lo importante para mí es eso, que hoy día estamos con 96% de la población cubierta desde el punto de vista de servicio eléctrico y de servicio de agua”, insistió, al tiempo de respondía los cuestionamientos de la prensa.