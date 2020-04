La doctora Antonia Coello Novello confesó esta noche que se enteró por la prensa que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, la estaba considerando para nombrarla subsecretaria de la agencia, sin consultarle.

Sin embargo, el titular de la agencia indicó hoy en conferencia de prensa que solicitó una consulta legal para saber si la ex cirujana general de Estados Unidos podría componer su equipo, pero informó que la médica está inhabilitada por 20 años para algún puesto o contrato con el gobierno de Puerto Rico, de acuerdo a la Ley de Personal del 4 de febrero de 2017.

PUBLICIDAD

“Se hace la consulta y conforme a orden y ley se nos establece que eso no es posible”, expuso.

Y es que, en el 2009, la también militar se declaró de un delito grave, en un acuerdo con los fiscales para evitar la cárcel. En el caso de corrupción, Coello Novello aceptó que obligó a empleados estatales a manejar tareas personales cuando era Comisionada de Salud de Nueva York.

“Luego de haber escuchado las expresiones desacertadas del Secretario de Salud, la asesoría legal errada y la falta de ética al atacar sin razón mi persona y mi legado, aún a sabiendas de que no estoy interesada en ningún puesto; me reafirmo en que no necesito esperar ni un segundo ni términos de tiempo, para tener la voluntad, determinación y acción para continuar ayudando”, manifestó en declaraciones escritas.

Sin embrago, aclaró que continuará como portavoz de cualquier tema de salud que requiera discusión científica “sin intereses creados” y que seguirá, “sin bajar la guardia”, apoyando en lo que Puerto Rico necesite.

“He dedicado mi vida con profundo compromiso a orientar a los ciudadanos sobre potenciales amenazas a su salud, prevención de enfermedades y manejo activo de crisis. Mi profesión y amor por la salud pública los he llevado con pasión, transparencia y verticalidad; como evidencia queda mi trabajo, legado y trayectoria de vida. Continuaré alerta, estudiosa y activa para abogar por la salud de todos, en especial de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En momentos de emergencia, como los desastres naturales y la actual pandemia COVID-19, he estado con Puerto Rico para ayudar, armonizar esfuerzos y llevar mensajes de salud y paz”, añadió.

González Feliciano comentó que se encuentra auscultando personal que quiera conformar un “equipo de trabajo sólido”. No obstante, reconoció la falta de “disposición de personas”.