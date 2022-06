De cara a la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), el ex senador Antonio Fas Alzamora relanzó hoy una versión actualizada de su propuesta de un pacto de asociación no colonial y no territorial entre el Estado Libre Asociado (ELA) y el gobierno de Estados Unidos, amparado en las resoluciones y programas de gobierno que la propia colectividad ha presentado en las elecciones generales desde el 1992 hasta el presente.

“(El pacto) está basado en el desarrollo, crecimiento, evolución y transformación de un ELA colonial y territorial a un ELA no colonial y no territorial que es el principio ideológico del PPD desde el 1990″, sostuvo Fas Alzamora en una carta con fecha de este sábado 25 de junio en la que anuncia la propuesta al presidente del PPD, José Luis Dalmau y la Junta de Gobierno, de la que tuvo conocimiento Primera Hora.

La Junta de Gobierno de la Pava está citada para este martes a las 5:00 de la tarde, en la sede del PPD, en San Juan.

Fas Alzamora, quien fue legislador del PPD por 40 años, propuso originalmente el pacto en 2010 y la propuesta se evaluó en vistas en varios pueblos, pero el documento nunca se llevó a la Junta de Gobierno del PPD, presidido entonces por el ex gobernador Alejandro García Padilla. La propuesta tuvo entonces el aval de los fenecidos William Miranda Marín y Héctor Ferrer Ríos. También la endosaron Charlie Delgado Altieri, Josean Santiago y Pedro García, entre otros alcaldes y fue referida a un comité especial que integraban Delgado Altieri, Fas Alzamora, la ex representante Brenda López de Arrarás, Carmen Yulín Cruz y Jorge Colberg Toro. Tuvo el endoso de Delgado Altieri, Cruz Soto, entonces representante a la Cámara y Fas Alzamora, López de Arrarás la rechazó y Colberg Toro no votó.

“Como miembro de esta Junta por 44 años consecutivos, he sido paciente y considerado por 12 largos años en mis planteamientos sobre el estatus político (2010 año que hice público el Pacto) y responsivo con las peticiones de los presidentes de turno en cuanto a este tema. Sin embargo, entiendo que este es el momento histórico para que la Junta evalué el mismo y lo adopte como su propuesta en cuanto al desarrollo del ELA que es igual a lo que se le ha ofrecido al pueblo por más de 32 años consecutivos”, expresó en la carta el ex presidente del Senado, quien también en su larga trayectoria política se desempeñó como secretario general del PPD

El ex legislador caborrojeño sostuvo que “la credibilidad y consistencia del Partido y de sus líderes” están en juego ante los ojos de los populares y de todos los electores puertorriqueños. “Favorezco una consulta no confrontativa al pueblo popular luego de explicarle el Pacto de Asociación propuesto, que voten Sí o No, sobre el mismo. Esto evitaría un enfrentamiento entre facciones del Partido, propiciando la división de este. La definición en la papeleta se puede resumir con los temas más importantes y tener el Pacto disponible para que el elector lo pueda leer”, indicó.

Sostuvo que el pacto “es inclusivo y recoge las aspiraciones de desarrollo del ELA, expresadas y aprobadas por el PPD por los pasados setenta (70) años”. Además, dijo que incluye propuestas de otros sectores ideológicos de la política puertorriqueña, “estableciendo un punto de convergencia, que nos permite realizar alianzas y unir a la mayoría del pueblo”.

“El efecto práctico de este trabajo es que Puerto Rico deja de ser propiedad de Estados Unidos y nos convertimos en socios igualitarios de ellos por conducto de la asociación permanente”, dijo para agregar que su propuesta “es vinculante y cumple con el derecho Internacional”.

“Reconoce la capacidad de nuestro pueblo para pactar una asociación digna, en equidad e igualdad con Estados Unidos, reafirmando nuestra singular identidad Nacional Caribeña y Latinoamericana. El mismo incluye, entre otras cosas, la común ciudadanía, defensa, moneda, mercado, asignación de fondos federales y reafirmación puertorriqueña como al presente. El Pacto es bilateral y no podrá ser terminado unilateralmente por ninguna de las partes”, indicó en la carta en la que detalló que la propuesta se puede acceder en www.pactodeasociacion.com.

Contactado por Primera Hora, Fas Alzamora indicó que una consulta en la que se enfrenten facciones dividiría al PPD. “Este pacto no lo dividiría, sino que reúne, porque lo que hace es reafirmar lo que el Partido se ha comprometido en otras elecciones. Es una propuesta de unidad que recoge todos los compromiso que ha hecho el Partido en todas elecciones desde el 92 para acá. Es un asunto de credibilidad del partido y de sus líderes si van a cumplir con lo que el Partido ha propuesto o si van dejar en la mente de los populares y del electorado que los engañaron durante todos estos años”, sostuvo Fas Alzamora.

El ex senador dijo que la propuesta podría llevarse al electorado popular en la votación en agosto que propuso el Presidente del PPD o cuando la Junta de Gobiero determine.