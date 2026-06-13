El Centro de Servicios Integrados (CSI) de Río Piedras permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del lunes, debido a trabajos de mejoras y acondicionamiento que se realizarán en sus instalaciones.

La secretaria auxiliar de los CSI y subsecretaria de Estado, Narel Colón, informó que las labores forman parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Estado para mantener espacios seguros, funcionales y adecuados para ofrecer servicios de excelencia a la ciudadanía.

“Estas mejoras permitirán optimizar nuestras instalaciones y continuar fortaleciendo la experiencia de servicio que reciben los ciudadanos que visitan el CSI de Río Piedras. Agradecemos la comprensión y cooperación del público durante este periodo de trabajos”, expresó la funcionaria.

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La reapertura del centro y reanudación de servicios está programada para el lunes, 29 de junio.

Mientras permanezca cerrado el CSI de Río Piedras, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los demás CSI alrededor de la Isla para recibir los servicios que ofrece el Departamento de Estado. Los más cercanos son en Minillas, Santurce; Guaynabo, Loíza y Trujillo Alto.

Para información adicional sobre los servicios disponibles y las localidades de los CSI, los ciudadanos pueden comunicarse con el Departamento de Estado o visitar sus plataformas oficiales.