Anuncian cierre temporal de Centro de Servicios Integrados (CSI) de Río Piedras
Para trabajos de mejoras.
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El Centro de Servicios Integrados (CSI) de Río Piedras permanecerá cerrado temporalmente al público a partir del lunes, debido a trabajos de mejoras y acondicionamiento que se realizarán en sus instalaciones.
La secretaria auxiliar de los CSI y subsecretaria de Estado, Narel Colón, informó que las labores forman parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Estado para mantener espacios seguros, funcionales y adecuados para ofrecer servicios de excelencia a la ciudadanía.
“Estas mejoras permitirán optimizar nuestras instalaciones y continuar fortaleciendo la experiencia de servicio que reciben los ciudadanos que visitan el CSI de Río Piedras. Agradecemos la comprensión y cooperación del público durante este periodo de trabajos”, expresó la funcionaria.
La reapertura del centro y reanudación de servicios está programada para el lunes, 29 de junio.
Mientras permanezca cerrado el CSI de Río Piedras, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los demás CSI alrededor de la Isla para recibir los servicios que ofrece el Departamento de Estado. Los más cercanos son en Minillas, Santurce; Guaynabo, Loíza y Trujillo Alto.
Para información adicional sobre los servicios disponibles y las localidades de los CSI, los ciudadanos pueden comunicarse con el Departamento de Estado o visitar sus plataformas oficiales.