Los aumentos de los peajes de toda la Isla ya fueron anunciados mediante avisos públicos, lo que representará un nuevo golpe al bolsillo del consumidor a partir de este próximo primero de enero.

Los anuncios publicados en la prensa escrita dejan al descubierto que los peajes para motoras y autos que corresponden a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) aumentarán entre cinco a 15 centavos, el puente Teodoro Moscoso incrementará cinco centavos, mientras los peajes de Metropistas incrementarán unos 10 centavos.

Según el aviso púbico de Carreteras, las tarifas de los peajes para la PR-20, conocida como el expreso Rafael Martínez Nadal; la PR-52, bautizada como la autopista Luis A. Ferré; la PR-53, de Fajardo a Salinas, así como la PR-66, llamado el expreso Roberto Sánchez Vilella o la Ruta 66, incrementarán a base de una fórmula que se crea con el Índice de Precios del Consumidor.

Mediante una comparación, se denota que los precios acogidos fueron los recomendados por la Junta de Supervisión Fiscal para dar paso a la aprobación del plan de ajuste de la deuda de la corporación pública.

En la gráfica se muestra los aumentos implementados el pasado 5 de agosto en el costo de los peajes. Ahora, con este nuevo ajuste, el precio pasará al recomendado en la columna de la Junta de Supervisión Fiscal. ( Suministrada )

En octubre pasado, cuando se confirmó el plan de ajuste, el director de la Autoridad, Edwin E. González Montalvo, explicó a Primera Hora que dichos aumentos de los peajes “surgen como parte de los requisitos de los planes fiscales que tiene la ACT. Ahora con el plan de ajuste de la deuda, se redujo la deuda de la ACT en más del 80%. De básicamente, más de $6,400 millones a $1,245 millones, que sería la nueva deuda de la ACT. Y la Junta de Control Fiscal está requiriendo unos aumentos mayores (en el costo de los peajes) de cerca de un 8.3% anual en los primeros tres años. Y logramos reducir eso por más de la mitad. Básicamente, el primer aumento se dio este pasado agosto. Pues, en promedio fue de unos cinco centavos el aumento. De ahora en adelante, todos los diciembres se revisa la tarifa y de ser necesario se anunciaría el aumento el 1 de enero de cada año”.

Los peajes que más incrementarán son los de Caguas Norte, que pasa de $1.50 a $1.65 y el de Salinas de $1.75 a $1.90.

Cabe destacar que no presentan cambio en costo los peajes de Carolina, Rampa C. Norte, Rampa C. Sur y Río Grande, correspondiente a la Ruta 66.

El puente Teodoro Moscoso, entretanto, incrementará de $3.70 a $3.75.

Según el anuncio público, “las nuevas tarifas han sido establecidas conforme a los requisitos del Contrato de Concesión entre Autopistas de Puerto Rico LLC y la ACT del 20 de diciembre de 1991, según enmendado”.

En este puente, los camiones o vehículos de 2 y 3 ejes pasarán a pagar ahora $7.55 y los de 4 ejes o más unos $12.60.

Metropistas, por su parte, administra los expreso José de Diego (PR-22), así como la PR-5 en Bayamón.

Muestran cambios los peajes de Buchanan, Toa Baja y Vega Alta, que pasan de 75 a 85 centavos; Manatí y Arecibo pasan de $1.10 a $1.20; la Rampa de Arecibo de 70 a 80 centavos y el peaje de Hatillo de 75 a 85 centavos.

No muestra cambio en precio el peaje de Bayamón. Este permanece a 45 centavos.

Para vehículos de dos ejes o más, cabe destacar que en algunos peajes el aumento alcanza los 20 centavos, como lo es el caso de Arecibo que pasó de $2.10 a $2.30 en los de dos ejes, mientras que para los de tres ejes cambió de $2.40 a $2.60.

Cabe destacar que el contrato de privatización de Metropistas permite también estos aumentos anuales.