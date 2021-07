La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de $46,964,178 en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), USDA Rural Development y la Administración de Seguro Social.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales asignó $3,972,220 al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para investigación en farmacología, fisiología y química biológica.

Como parte de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCIRD National Center for Immunization and Respiratory Diseases (IP), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá $3,864,962 bajo el programa de vacunación e inmunización para niños en la categoría de servicios sociales.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá $1.917,681 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCHHSTP National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention (PS) para el programa “Strengthening STD Prevention and Control for Health Departments”.

De igual forma, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá $2,590,019 de la oficina del “Assistant Secretary for Public Response / Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response” para el programa de preparación de hospitales en la categoría de salud.

Por otro lado, USDA Rural Development asignó varias partidas de fondos federales para reparaciones de acueductos comunitarios. Dentro de estos fondos, el Municipio de Aguas Buenas recibirá $100,000 para Comunidad Coruja Inc. y el Municipio de Humacao recibirá en Aguas Buenas y Humacao recibirá $203,000 para Acueducto Madriguera Inc.

La Administración de Seguro Social bajo el programa “Work Incentives Planning and Assistance (WIPA)” asignó $209,600 al Programa Movimiento Para El Alcance De Vida Independiente Inc. para asistir a beneficiarios con discapacidades hacia una transición exitosa al trabajo con asoramiento de los programas de Seguro Social Suplementario (SSI) y el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) asi como programas de incentivos laborales.

La Administración de Niños y Familias asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start y Early Head Start. Como parte de esta asignación, el Municipio de Barceloneta recibirá $2,078,476 y el Municipio de San Sebastián recibirá $817,605 y $ 1,267,318. Además, el Boys & Girls Club recibirá $3,033,127, la Fundacion para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc. recibirá $4,706,091 y $ 10,670,050.

PUBLICIDAD

De igual forma, la Administración de Niños y Familias asignó fondos de asistencia por desastre para centros Head Start en donde el Municipio de Dorado recibirá $4,225,291 y $1,100,000; el Municipio de Guaynabo recibirá $1.916,561 y el Municipio de San Sebastián recibirá $177,370.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de estos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó $3,996,478 en fondos federales al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud a madres e infantes.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares asignó $118,329 a la Universidad de Puerto Rico recinto de Aguadilla para investigación de desordenes neurológicos.