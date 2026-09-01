El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) abrió una convocatoria para jóvenes entre 18 a 29 años que recién hayan culminado una carrera técnica o profesional y no hayan podido conseguir empleo por falta de experiencia laboral.

Se trata de una nueva etapa del programa de Juvempleo, el que, según la gobernadora Jenniffer González Colón, busca “conectar el talento con oportunidades laborales desde temprano, para que más jóvenes puedan visualizar y construir su futuro profesional aquí en su Isla”.

La directora de Desarrollo de la Juventud del DDEC, Karla Medina, informó que los interesados en participar en este programa deben inscribirse en la página cibernética del Departamento. Como requisito, se le solicita la declaración de que no tiene deuda en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y el certificado de antecedentes penales. Además, deberá pasar una entrevista.

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Si el joven logra ser reubicado en un trabajo con uno de los patronos participantes del proyecto, recibirá una paga de $15 la hora durante las 950 horas que deberá cumplir en el empleo o lo que representa unos seis meses.

“Actualmente, nosotros estamos trabajando para impactar a 200 jóvenes a nivel de toda la Isla en diferentes tipos de patronos. El joven debe solicitar en nuestro portal o se puede comunicar a nuestras oficinas también”, señaló Medina en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Nosotros ubicamos al joven. Ambos pasan por entrevistas, tanto ese patrono como ese joven. El joven puede ser referido por un patrono, el joven también nos puede solicitar, pero de igual forma las puertas están abiertas, tanto para patronos como para el mismo joven para que soliciten. El patrono tiene una oportunidad también muy grande, puesto que se abre ese periodo de tiempo de adiestramiento, que a veces el patrono dice que no sabe si es muy costo efectivo o no. Nosotros estaríamos cubriendo esos primeros seis meses de adiestramiento dentro del patrono. Y para el joven, que uno de los retos más grandes es el hecho de que, a veces nos notifica de que no puedo conseguir empleo, porque no tengo experiencia. Así es que nosotros también estamos apoyando a ese joven, que nosotros somos los que estamos brindándole esa primera experiencia, ubicado en un patrono ejecutando lo que estuvo estudiando”, añadió.

Para participar de la iniciativa, el joven debe estar en su último año académico o haberse graduado hace menos de un año.

Medina indicó que en los pasados tres años han participado unos 436 jóvenes de este programa, de los cuales 150 fueron del 2025.

Si interesa solicitar a Juvempleo, tanto los jóvenes como los patronos pueden escribir a juvempleo@ddec.pr.gov o llamar al teléfono 787-758-4747, extensiones 5232 y 5219.