El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) anunció hoy que objetará este miércoles la moción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que busca limitar la recién aprobada Ley 53-2021, que establece condiciones para la emisión de los bonos a base de cero recortes a las pensiones de los maestros.

Los gremios magisteriales que integran el FADEP (Unete, Educamos y Federación de Maestros) anunciaron en conferencia de prensa, frente al Edificio Federal, en Hato Rey, que presentarán la objeción a la moción de la JSF en la vista convocada para este miércoles ante la jueza Laura Taylor Swain. La vista será de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. con un tiempo asignado para que Taylor Swain escuche las objeciones a la Ley 53-2021.

“Esa mañana el magisterio activo y jubilado tendrá su espacio para hacerle claro a la jueza que nos oponemos a los recortes en nuestras pensiones, a la congelación de las aportaciones que hacemos los maestros y maestras activos para nuestro retiro y a la extensión de la fecha de retiro hasta los 73 años de edad”, indicó la presidenta de Unete, Liza M. Fournier.

Las líderes magisteriales reclaman que la Ley 53 no puede ser utilizada como base para “imponer” la congelación o recortes de beneficios futuros al magisterio ni reestructurar su sistema de retiro para que sea uno de aportaciones definidas.

“Nuestra objeción a la moción presentada por la Junta sobre la Ley 53 también constituye una objeción a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), ya que dicho plan no es una ley y la Junta no puede imponer los cambios a nuestro sistema de retiro. Eso correspondía la Legislatura y no lo hizo en la Ley 53″, expresó por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

La presidenta de Unete Migdalia Santiago Negrón, sostuvo que las organizaciones magisteriales exigen que la JSF enmiende el Plan de Ajuste de Deuda para que elimine todas las disposiciones relacionadas a recortes de beneficios futuros y la reestructuración de los sistemas de retiro.

“Sin autorización legislativa para estos cambios el plan no puede confirmarse. Para hacernos escuchar por la jueza (Taylor) Swain no solo estaremos en las vistas en el tribunal federal, representadas por el Bufete Emmanuelli, sino que invitamos a todos los maestros y maestras que entiendan que deben defender su retiro, para que nos acompañen el miércoles desde adentro y afuera del tribunal en la Avenida Chardón de Hato Rey”, indicó Santiago Negrón.

Detalló que otras acciones propuestas para esta semana son el envío de correos electrónicos a la jueza expresando el rechazo al Plan de Ajuste y en apoyo a la oposición presentada por el Bufete Emmanuelli. Igualmente, dijo que habrá un encuentro ecuménico por un acuerdo justo convocado por sectores religiosos el mismo miércoles, en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. frente al tribunal.

El abogado Rolando Emanuelli Jiménez sostuvo, por su parte, que la ley Promesa reserva el poder de acción que implante o habilite el PAD a la Legislatura.

“Sin ley habilitadora no hay Plan de Ajuste de Deuda y esa es una verdad que la jueza ya ha ratificado. La objeción que hacen las organizaciones aquí presentes no solo va en contra de la interpretación que hace la JSF de la Ley 53, sino que también, es una objeción a la confirmación del PAD porque la sección 314 de la Ley Promesa no permite que se confirme sin una ley clara que establezca cómo se pone en vigor el plan”, indicó Emanuelli Jiménez.

“Lo único que dice el plan sobre la reestructuracion de los beneficios de los maestros y sobre los sistemas de retiro es una tablita de Excel donde aparece la lista de deseos de la Junta de sobre lo que debe ser la legislación habilitadora, pero sin ley habilitadora la jueza no puede conformar el PAD y si no se confirma el plan no se pueden imponer medidas de austeridad adicionales sobre los empleados del sistema de educación y retirados,”, agregó el letrado.

Consideró que el PAD “ha caído en una encrucijada donde las opciones que tiene la jueza se han limitado dramáticamente”.