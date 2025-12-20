El Negociado de Energía informó este sábado que desde el próximo 1 de enero se registrará una disminución en la factura del servicio de energía eléctrica, que representaría una baja aproximada $10.20 mensuales.

La decisión se debe a que aprobaron una reducción en el costo del kilovatio hora (kWh) para el trimestre de enero a marzo. Se explicó que son el resultado de la determinación de los factores de las Cláusulas de Ajuste Trimestral aplicables a la Tarifa Permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según la Resolución y Orden emitida, el impacto combinado de los factores aprobados para las cláusulas de compra de combustible (FCA) y compra de energía (PPCA) representa una reducción total de $0.012739 por kilovatio hora (kWh), lo que se traduce en una baja aproximada de 4.6 % en la factura de un cliente residencial no subsidiado con un consumo mensual de 800 kWh. La baja representa que para el 1 de enero al 31 de marzo el kilovatio hora estará en $0.26 centavos.

La Resolución establece que, para el cliente residencial que tiene una factura promedio de $220.05 durante el trimestre de octubre a diciembre de 2025 ahora pagaría unos $209.85 en el periodo de enero a marzo de 2026. Se precisó que representará una reducción mensual estimada de $10.20.

La Resolución aprobada también resalta que el Negociado de Energía difirió un total de $55 millones relacionados con costos asociados a interrupciones en el suministro de gas natural en el terminal de GNL de San Juan, operado por New Fortress Energy (NFE), evitando que dichos costos sean trasladados al consumidor en este momento.

El Negociado de Energía indicó que se difirieron $52.5 millones, ya que en la pasada reconciliación se difirió la suma de $2.5 millones.

El organismo regulador subrayó que este diferimiento no constituye una aprobación de los costos incurridos, y que cualquier eventual recuperación estará sujeta a la evaluación y verificación de la evidencia correspondiente, una vez culmine el proceso de reclamación contractual.

“En consecuencia, de no resultar exitosa dicha reclamación, y una vez culminado el trámite legal correspondiente, el Negociado de Energía, en el proceso de reconciliación correspondiente, se verá obligado a realizar los ajustes necesarios a fin de recuperar cualquier deficiencia que resulte, en cumplimiento con su deber de asegurar que únicamente se reconozcan y trasladen a los consumidores costos prudentes y razonables”, informó el Negociado.

Además, se informó que se ordenó a Luma a implementar los factores aprobados a partir del 1 de enero de 2026 y requirió la presentación de la próxima propuesta de factores trimestrales en o antes del 16 de marzo de 2026, reiterando que no se concederán prórrogas y advirtiendo sobre posibles sanciones administrativas por incumplimiento.