La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la segunda asignación de fondos federales directos para Puerto Rico, provenientes de legislación federal para atender la emergencia nacional por el coronavirus; se trata de $1,427,301 para ser distribuidos en 22 centros de salud.

Los fondos provienen de una partida de $100 millones que separó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), para 1,381 centros de salud alrededor de la nación. Los mismos son autorizados por la Ley 116-123, Ley de Asignaciones Suplementarias para Preparación y Respuesta al Coronavirus, primer paquete de emergencia de $8.3 mil millones para combatir el COVID -19.

PUBLICIDAD

El pasado 11 de marzo la comisionada anunció que el CDC habría asignado mas de $5.8 millones a Puerto Rico para atender la pandemia y realizar actividades de preparación y respuesta de salud publica. Estos fondos también provienen de Ley 116-123.

La distribución de los fondos a los centros de salud en la isla es la siguiente: Camuy Health Services, Inc. $61,287; Centro de Salud de Lares $70,667; Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. en Arroyo $60,896; Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc. $64,309; Centro de Servicios Primarios de Salud, inc. en Florida $58,060; Community health foundation of Puerto Rico, Inc. en Bayamón $51,931; Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc. $60,438; Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. en Ponce $94,405; la Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) Caguas $55,567.

También recibirán fondos la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada en Cidra $74,850; Corporación de Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo $65,389; Costa Salud Community Health Centers Inc. en Rincón $60,600; Hospital General de Castañer, Inc. $56,897; HPM Foundation, en San Juan $67,553; Migrant Health Center Western Region Inc en Mayagüez $70,747; y el Morovis Community Health Center Inc. $58,738.

Las demás instituciones que se beneficiarían son el Municipio de San Juan $51,526; NeoMed Center Inc en Gurabo $89,438; PRYMED Medical Care, Inc. en Ciales $57,295; Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (PRCONCRA) Inc. en San Juan $50,464; Salud Integral en la Montaña Inc en Naranjito $86,645; y el Servicios de Salud Primarios de Barceloneta, Inc. $59,599.