La Autopista Luis A. Ferré, también conocida como la PR-52, será sometida a un proceso de reconstrucción de su pavimento, como parte de un proyecto de rehabilitación que comenzó la semana pasada y se extenderá hasta 2026, según anunciaron el gobernador Pedro Pierluisi, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo.

Los trabajos de rehabilitación de la importante vía que conecta a San Juan con Ponce comenzarán en el tramo de San Juan a Caguas. En esta primera fase, los trabajos se harán de miércoles a jueves, de 5:00 a.m. a 2:00 p.m., y los fines de semana, desde las 9:00 de la noche del viernes a las 5:00 de la mañana del lunes. Por esa razón, desde el pasado 8 de noviembre se ve una reducción del carril derecho, desde el km 0 al km 2.8, de San Juan a Caguas, “pero solamente en el horario limitado en que se van a estar haciendo los trabajos”.

Durante los fines de semana, los conductores tendrán disponible el carril reversible en dirección a Caguas, libre de costo.

El gobernador indicó que el proyecto “representa una inversión de sobre $22 millones provenientes de fondos estatales y federales” y se espera que tenga “un impacto significativo” en los cientos de miles de vehículos que usan esa vía a diario.

Como parte del anuncio, se inauguró una rampa que conecta a la PR-21 que beneficiará al transporte público, en particular a las guaguas de la Ruta E-30 que opera a diario entre San Juan y Caguas de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., ayudando a reducir el tráfico y la congestión vehicular en esa importante vía.

Con esa nueva rampa, explicó el gobernador, las guaguas podrán usar el carril expreso durante las mañanas, con lo que se ahorrarán unos 10 minutos de viaje. De igual forma, en las horas de pico de congestión de la tarde, podrán usar esa entrada para evitar el tráfico pesado entre Centro Médico y Montehiedra, con el consiguiente ahorro de tiempo similar.

El gobernador indicó que esa ruta de guagua sirve para alimentar pasajeros desde Caguas al Tren Urbano, y se le asignó una inversión adicional de $2.6 millones.

Como parte de la inauguración, se hizo entrega de nueve guaguas de 40 pies de largo, adquiridas con $5 millones de fondos federales, que reforzarán la Ruta E-30.

Por su parte, la ingeniera Vélez Vega sostuvo que todos los proyectos que el DTOP está realizando a través de la PR-52 “han conllevado un largo proceso de planificación, diseño y construcción”, e incluyen la reconstrucción de carreteras y puentes, para “garantizarle a la ciudadanía una infraestructura vial segura y de excelencia”.

Agregó que este proyecto “incluye corte y remplazo de losa de hormigón” y aseguró que “no son parchos. Son tramos de carretera. Se está escarificando. No se va a depositar asfalto sin hacer una escarificación. En esta vía es un trabajo de pavimento rígido, que son las losas de hormigón”.

En tanto, el director ejecutivo de ACT explicó que los trabajos de rehabilitación de la PR-52 “conllevarán trabajos de corte y remoción de losas, depósito de hormigón curado de losas, marcado de pavimento, instalación de ojos de gato”, así como de instalación de otros dispositivos de seguridad. También se rehabilitarán barreras metálicas y de concreto, se depositará asfalto y se harán mejoras al drenaje pluvial y las señalizaciones.

De acuerdo con los funcionarios, estos trabajos de rehabilitación se suman a otros 662 proyectos de la ACT, y 41 proyectos del DTOP, para un total de 703 proyectos financiados con fondos federales y estatales.

“Tenemos desde enero de 2021 al día de hoy sobre $750 millones en proyectos desembolsados. Eso significa no proyectos que están en diseño, no que están en construcción, no que estamos planificando, sino dinero que se invirtió, que está en la economía de Puerto Rico, y carreteras con menos huecos, y carreteras mejor iluminadas, mejor señalizadas, a través de todo Puerto Rico”, afirmó González.