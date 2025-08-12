La gobernadora Jenniffer González anunció este martes el lanzamiento del programa “ACUDEN Contigo”, dirigido a impactar a familias trabajadoras con un ingreso bruto entre los $34,000 y $82,000 anuales que enfrentan retos económicos para costear los servicios de cuidado infantil para sus hijos e hijas.

La iniciativa permitirá a las familias que cumplan con una serie de requisitos, recibir un vale mensual -de $150 o $300 por menor- para cubrir parcial o totalmente el cuidado de sus menores.

“Esta ayuda lo que busca es atajar que muchas de nuestras familias tienen que decidir si trabajan o no trabajan porque no tienen quién le cuide a su hijos”, expuso la primera mandataria en conferencia de prensa.

Las solicitudes estarán disponibles a partir de la medianoche de este miércoles a través del portal www.acuden.pr.gov y se evaluarán según el orden de radicación de la solicitud, dijo la gobernadora.

La primera ejecutiva estimó en 4,600 los menores a impactar en este primer año de la iniciativa estatal.

El programa busca impactar familias que, por sus ingresos, no cualifican para los programas de cuidado infantil de Child Care, Head Start o Early Head Start. Las familias que cualifiquen podrán recibir $300 mensuales por niño para el servicio de cuidado diurno y de $150, para sufragar el servicio de cuido extendido.

González apuntó que la iniciativa estatal -con una asignación presupuestaria de $15 millones- busca fortalecer el acceso a los centros de cuidado de niños, apoyar la estabilidad laboral de las familias y fomentar el desarrollo integral de los menores.

“Que no se queden pegados a televisor, que tengan actividades que le permitan el desarrollo mutisensorial y prepararlos para lo que debe ser el futuro a través de una escuela”, indicó González.

Para cualificar, el peticionario debe tener la custodia legal de, al menos, un menor de cero a 12 años, uno de los progrenitores debe trabajar 35 horas o más semanales, debe ser residente de Puerto Rico y no puede tener activo ningún vale federal bajo el programa de Child Care.

“No existe un límite para los menores que puedan ser elegibles. Si usted es una familia de cuatro niños, de cinco niños, todos van a poder cualificar”, expuso la gobernadora.

“Estamos pensando en la clase trabajadora, es algo que prometimos”, puntualizó González luego de llevar a cabo un recorrido por la escuela Felipe Gutiérrez, en San Juan.

Al momento de la radicación de la solicitud, el peticionario debe presentar alguna documentación, como la certificación de empleo y evidencia de residencia.

“Se van a evaluar en el orden que sean recibidas, así que entre más temprano usted entre a la página y llene a los datos, mejor”, mencionó.

La titular de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), Amy D. Vega Ojeda, explicó que el desembolso del vale se hará directamente al proveedor de servicio de cuidado certificado elegido por los padres.

“Hemos desarrollado un palataforma que es “user friendly”, es bien accesible, la pueden acceder desde cualquier dispositivo. Estamos preparados para atender todas las solicitudes que recibamos...”, expresó

Actualmente, 2,114 niños participan en el programa Head Start y unos 8,000 en Child Care.

La vigencia del programa es hasta el próximo 30 de junio cuando vence el presupuesto vigente que contempla la partida estatal para subvencionar la iniciativa.

González, no obstante, se expresó optimista en lograr nuevos fondos.

“Si queremos aumentar la población en Puerto Rico, tenemos que ayudar a las familias y a los padres a poder manejar su nuevo entorno familiar”, apuntó.