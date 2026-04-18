El Departamento de Justicia aseguró esta noche que la información de las ocho firmas de cabilderos cuya información “no era visible” anoche en el portal público, estuvo disponible todo el tiempo y que la situación respondió a una falla interna.

“Luego de un proceso minucioso de investigación en torno a la situación reportada desde la noche de ayer con el Registro de Cabilderos, en la que ocho (8) firmas no eran visibles en el portal público, informamos que, en ningún momento, se vieron comprometidas la seguridad, la información ni los datos del Registro”, se informó en declaraciones escritas.

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“El personal técnico, tanto del Departamento de Justicia como de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), validó que la información todo el tiempo se mantuvo accesible internamente, por lo que se concluyó que la situación respondió a una falla técnica de programación, la cual ha sido corregida y será mejorada aún más para que esto no vuelva a suceder”, añadió la agencia.

21 Fotos La Cámara Alta tenía dudas sobre las argumentaciones del secretario de la Gobernación en torno a la firma Politank.

En el comunicado se detalló que “las firmas que, responsablemente cumplieron con la OE 2019-031 y la Carta Circular 2019-02 del Departamento de Justicia y cumplieron con registrarse, y que no se encontraban visibles para el público en el portal fueron: Feliciano Legal and Government Affairs, Politank Corp., Globalize LLC, The RCL Group LLC, Consensus Law Group LLC, World Professionals Group LLC, McCarthy Strategies LLC y Grupo G25 LLC”.

En horas de la mañana, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres aseguró que “de manera preliminar, se ha identificado una alteración en el sistema que afecta la visibilidad en el portal, específicamente en la información pública de ocho firmas de cabilderos, entre ellas Politank Corp”.

La “desaparición” de la información de esas empresas del registro, se tornó viral en las redes sociales e incluso provocó múltiples reacciones, tanto del público como de políticos, sorprendidos por la situación.